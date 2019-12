Einer der Gründe für Irrtümer an der Zapfsäule sind laut Fahrern die diversen Namen der Kraftstoffe und ihre unklare Kennzeichnung. Besonders die Premium-Kraftstoffe stehen in der Kritik. Um was handelt es sich dabei eigentlich?

Sie haben klangvolle Namen wie Excellium, MaxxMotion, Synergy, Ultimate oder V-Power und versprechen mehr Leistung, geringeren Verbrauch, weniger Schmutz und schädliche Emissionen sowie leisere Motoren. Einige davon wurden laut Herstellern in Zusammenarbeit mit namhaften Rennwagen-Konstrukteuren entwickelt. Die Rede ist von den Premium-Kraftstoffen. Es gibt kaum mehr einen Mineralöl-Betreiber, der sie nicht im Angebot hat. Autofahrer müssen also nicht nur mehr zwischen Benzin und Diesel wählen. Sie haben jetzt innerhalb der verschiedenen Treibstoff-Kategorien die Wahl zwischen einer Vielzahl an Produkten. „Ich muss mich zuerst immer orientieren an der Zapfsäule”, ärgert sich Fred aus Mersch. „Früher gab es nur ein paar Sorten Kraftstoff. Heute werden die Leute mit all den verschiedenen Diesel- und Benzinsorten verrückt gemacht. Ist doch alles das Gleiche. In meinen Augen ist es bloß eine Marketingstrategie und eine Mogelpackung.”

„Nicht ganz”, versucht Gaston, Automechaniker aus Bartringen, zu differenzieren. Die speziellen Kraftstoffe würden sich vom „normalen” Benzin schon unterscheiden, unter anderem was die Oktanzahlen betrifft. Klassisches Benzin besitzt eine Oktanzahl zwischen 91 und 98, die Spezial-Treibstoffe höhere Oktanzahlen von 100 oder gar 102 Oktan. Sie garantieren damit eine höhere Klopffestigkeit. Letztere definiert, ob und wie schnell ein Kraftstoff oder Brennstoff sich unkontrolliert selbst entzündet. Bei Premium-Kraftstoffen gibt es demnach weniger Selbstzündungen. Das wiederum senkt den Verbrauch und erhöht die Leistung. Beim Diesel ist die Cetanzahl ausschlaggebend. Je höher sie ist, desto höher die Zündwilligkeit. Diese ist bei Dieselfahrzeugen ausdrücklich erwünscht. Der Cetanwert variiert in der Regel zwischen 51 und 60.

Nicht für viele Motoren ausgelegt

Laut Experten ist die große Mehrzahl der Motoren aber nicht für solche Kraftstoffe ausgelegt, sodass ihre Wirkung meist begrenzt ist. Die Motorsteuerung dieser Autos erkennt oder berücksichtige nämlich die getankte höhere Oktanzahl meist nicht. Studien hätten gezeigt, dass sie lediglich bei starken Motorisierungen einen positiven Effekt auf den Motor haben. Bei den meisten auf unseren Straßen verkehrenden Autos seien die Verbesserungen aber nur minimal und wögen den Preisaufschlag nicht auf, so die Verkehrsclubs.

Den Premium-Kraftstoffen werden auch häufig Reinigungs-Zusatzstoffe und andere Additive beigemischt. Durch die Luftfeuchtigkeit und Kondensation gelangen geringe Mengen an Wasser in den Kraftstoff. Das könne zu Korrosion im Motor führen, so die Treibstoffhersteller. Deshalb würden bei Premium-Kraftstoffen Antikorrosions- Additive beigemischt. Zudem werden die Kraftstoffe mit Reinigungsadditiven angereichert, um den Motor sauber zu halten. Denn ein verschmutzter Motor verbraucht mehr, heißt es auf den Internetseiten der Mineralölkonzerne. Außerdem würden Ablagerungen an den Einlassventilen und am Triebwerk die Leistung des Fahrzeugs mindern. Dazu kommt dann noch ein Reibungsminderer. Er soll den Widerstand reduzieren. Die Folge sei ein Sinken des Kraftstoffverbrauchs.

Umstrittene Wirksamkeit

Die Wirksamkeit der Premium-Treibstoffe hängt aber von vielen Faktoren ab, sodass man nicht genau beurteilen kann, ob sie effizient sind oder nicht, erklärt ein Mitarbeiter des ACL (Automobilclub Luxemburg). Schaden täten sie dem Fahrzeug aber auch nicht. Experten streiten dann auch immer noch über den Nutzen dieser Kraftstoffe und führen dabei Studien und Gegenstudien ins Feld.

Egal, ob effizient oder nicht, die Premium-Produkte sind auf jeden Fall teurer als die klassischen Treibstoffe. Die Differenz kann bis zu 20 Cent betragen. Und sie können an der Zapfsäule für Verwirrung sorgen. Warum? Zum Beispiel weil MaxxMotion, Ultimate oder V-Power Benzin und Diesel kennzeichnen. Daher muss die Devise an der Zapfsäule heißen: „Augen auf beim Tanken“.

Über den Verkauf von Premium-Treibstoffen existieren hierzulande indes keine zuverlässigen Zahlen. Die Wahl an der Tankstelle scheint aber unter anderem eine Frage des Geldes zu sein. „Fahrer mit neuen, größeren und stärkeren Wagen greifen eher zur Zapfpistole der Premium-Produkte”, so Marion, Kassiererin an einer Autobahn-Tankstelle. Aber letztendlich entscheide der Kunde, was gut für seinen fahrbaren Untersatz ist und was nicht.