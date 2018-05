In Laguna Beach im US-Staat Kalifornien ist ein Tesla in ein stehendes Fahrzeug gekracht – der Wagen des Typs S krachte ausgerechnet in einen Polizeiwagen. Laut Polizei war der Fahrer, der leichte Verletzungen erlitt, im Autopilot-Modus unterwegs.

Der halbautomatische Fahrassistent des Elektroauto-Pioniers wird kritisch betrachtet, weil es immer wieder zu Unfällen kommt – auch mit stehenden Objekten.

Tesla: Hände gehören trotz Autopilot ans Steuer

Tesla schreibt in einer Mitteilung: “Wir machen Autofahrer fortlaufend darauf aufmerksam, dass sie auch bei Benutzung des Autopiloten dafür verantwortlich sind, ihre Hände am Steuer zu belassen und den Wagen zu jeder Zeit unter Kontrolle zu haben.”

Der Autopilot schütze das Auto nicht vor jeder Art von Unfällen. Bevor er in Betrieb genommen werden könne, müsse der Fahrer sich via einer Dialog-Box damit einverstanden erklären, dass er verstehe, dass “der Autopilot für die Fahrt auf Autobahnen mit Leitplanken und klaren Markierungen konstruiert ist.”

Tödlicher Unfall im Tessin: Ursache noch unklar

Unlängst machte ein tödlicher Unfall auf der A2 im Tessin Schlagzeilen, als ein deutscher Fahrer sich mit seinem Tesla überschlug und der Wagen komplett ausbrannte.

Es wurde vermutet, dass ein überhitzter Akku Ursache für den heftigen Brand war: Der schwere Aufprall beim Unfall habe möglicherweise beim Lithium-Ionen-Akku im Elektrowagen ein Phänomen namens “thermal runaway” ausgelöst, schrieb die Feuerwehr von Bellinzona damals. Dabei kommt es zu einem plötzlichen und unaufhaltsamen Temperaturanstieg in der Batterie.

Ein Sprecher der Kantonspolizei Tessin relativierte später aber: “Zur Zeit deutet nichts darauf hin, dass die Batterie die Ursache für den Brand war.” Die Ursache sei noch immer Gegenstand der Recherchen der Spurensicherung.