Am vergangenen Montag hatte das LX Tattoo-Studio zwei ganz besondere Kunden zu Gast. Christian und Alex sind beide obdachlos und leben im “Centre Ulysse” in Bonneweg. Trotz ihrer prekären Lebenslage gab es für die jungen Männer einen Grund zur Freude, denn sie sind die Gewinner einer kostenlosen Tätowier-Session und durften sich ein Motiv ihrer Wahl stechen lassen. Eine ungewöhnliche Aktion, die am Ende viele zufriedene Gesichter hinterließ.

Von Laura Tomassini

Sträflinge, Mafia, Gang-Mitglieder: in etwa so sah die typische Klientel von Tattoos in den Köpfen der Massen im vergangenen Jahrhundert aus. Mittlerweile hat sich der Körperschmuck zu einem weltweiten Trend entwickelt, der nicht mehr nur die Unterschicht der Gesellschaft ziert. “Ein wahres Luxusprodukt” nennt Tätowierer Pascal Pasek das, wofür heute Tausende Menschen weltweit schon mal gerne tief ins Portemonnaie greifen. Was dabei allerdings oftmals verloren geht, ist der eigentliche Zweck von Tattoos. Denn die Hautbilder deuten nicht nur auf den Status des Trägers innerhalb seiner Gemeinschaft hin, wie es etwa bei traditionellen Tribal-Tattoos der Fall ist, oder sollen die Mode der Zeit widerspiegeln, sondern dienen als persönliches Memoire. Das Geburtsdatum eines Geliebten, ein Symbol für einen bestimmten Lebensabschnitt, der Halt gebende Liedtext für schwere Zeiten – unter die Haut kommt, was einen wirklich geprägt hat.

Doch die gestochenen Motive sind kostspielig und für so manchen nicht zu bezahlen. Um genau diesen einen Wunsch zu erfüllen, hat das städtische Studio LX Tattoo diesen Sommer eine ganz besondere Aktion gestartet. “Die Initiative ist auf die Idee einer unserer Künstler hin entstanden. Wir wollten damit Menschen helfen, die sich zurzeit in einer finanziell benachteiligten Lage befinden und sich aus diesem Grund nichts stechen lassen können”, erklärte Pasek. Gemeinsam mit dem Obdachlosenheim “Centre Ulysse” der Caritas wurden im Juli insgesamt vier Heimbewohner ausgelost, die sich umsonst ein Motiv ihrer Wahl tätowieren lassen dürfen. Die ersten zwei Glücklichen waren direkt am Montag dran, die anderen beiden werden im September auf der LX-Bank liegen.

Zurück zu den Wurzeln

“Der August ist für Tattoo-Studios ein relativ ruhiger Monat, sodass wir uns zeitlich erlauben können, jemandem eine Freude zu bereiten”, sagte der Tätowierer. Gemeinsam mit seinem Kollegen Vlad Valeanu ging es am 26. August also ran an die Nadeln. Gestochen wurde, was das Herz der Kunden begehrt – und zwar für lau. “Natürlich nur Motive, die zeitlich auch realisierbar sind. Wir fangen heute keine ganzen Sleeves oder Rücken an”, so Pasek. Beliebt waren bei der Aktion scheinbar Vögel: gegen 17 Uhr schmückte die Hand des ersten Kunden bereits ein Täubchen, direkt daneben ließ Klient Nummer zwei noch die letzten Stiche für seinen Raben über sich ergehen. “Das Tattoo hat mit dem Tod zu tun und steht für meine Mutter. Als sie gestorben ist, wollte ich mir etwas für sie stechen lassen, aber ich konnte es mir bisher nicht leisten”, meinte Christian.

Der 34-Jährige lebt seit etwa einem halben Jahr im “Centre” in Bonneweg. Kein Schicksal, das er sich gewünscht hätte, so der ehemalige Techniker: “Ich habe meine Arbeit verloren, dann habe ich mein Zuhause verloren und schließlich blieb mir keine andere Möglichkeit mehr.” Die Aktion des Studios hat Christian dankend angenommen. Nicht als essenziell wichtig empfindet er sie, aber dennoch als etwas, das wenigstens eine kleine Freude bereitet. “Ich will nicht sagen, dass Menschen wie er es mehr verdient haben als andere. Aber der Ursprung von Tattoos ist genau das; früher ließ sich die untere Mittelschicht tätowieren, durch den Boom sind die Preise allerdings so sehr gestiegen, dass viele es sich einfach nicht mehr erlauben können”, meinte Pasek.

Andere Menschen, andere Bedürfnisse

Auch Alex hätte nicht das nötige Geld für eine anständige Tätowierung aufbringen können. Mit knapp 21 Jahren lebt der junge Mann nunmehr seit über einem Jahr ohne eigenen Wohnsitz, davor war sein Leben geprägt vom ständigen Hin und Her: “Ich bin von zu Hause weg, dann wieder zurück und schließlich wieder auf die Straße.” Die schwarz-weiße Taube auf seinem Handrücken hat direkt keine tiefgründige Bedeutung, auch wenn sie für Außenstehende wohl stark an ein Leben ohne festes Zuhause erinnert. “Was viele vergessen, ist die Tatsache, dass auch obdachlose Menschen Teil unserer Gesellschaft sind. Manche haben eine Familie und waren davor ganz normal arbeitstätig”, so Filipe Ribeiro, Verantwortlicher im “Centre Ulysse”.

Die Anfrage des Tattoo-Studios wurde erst mit Skepsis entgegengenommen – schließlich sind Tätowierungen nicht gerade das, was man generell als lebensnotwendig bezeichnen würde. Und dennoch war das Team aus Bonneweg offen für die etwas ungewöhnliche Aktion und die Direktion gab ihr OK. “Es ist untypisch, ja. Und es gab auch einen ziemlichen Shitstorm von Außenstehenden. Natürlich haben Menschen ohne Dach über dem Kopf andere Probleme als Körperschmuck. Aber das, was eine Person vielleicht in diesem Moment braucht, ist nicht unbedingt das, was die Gesellschaft als wichtig empfindet”, erklärte Ribeiro. Auch ein gewisses Selbstwertgefühl spiele hier eine Rolle, denn zwischen professionell gestochenen Tattoos und Eigenkreationen liegen meist Welten – ganz zu schweigen von der kleinen, nicht ganz unwichtigen Frage nach der (nicht vorhandenen) Hygiene, die Straßentätowierungen oftmals begleitet.

Etwas fürs Karma

Vor allem aber sei es der ungeahnt pädagogische Aspekt, der die Aktion im Nachhinein so positiv beleuchte: “Die Gewinner der Auslosung mussten sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen und nicht einfach mal ins Studio gehen und schauen, was es da so gibt. Ursprünglich gab es noch einen dritten Kandidaten für den ersten Termin, dieser meinte aber, er könne sich so schnell kein Motiv einfallen lassen. Das hat mich sehr erstaunt und ist etwas, das ich als sehr wertvoll und aufwertend für unsere Bewohner empfinde.” Eine gewisse Autonomie und Eigenverantwortung also, die auch vom Studio gefördert wurde. Wer ein Tattoo haben wollte, der musste ganz genaue Anweisungen befolgen: kein Alkoholkonsum, pünktliches Erscheinen, eine konkrete Idee. Vor dem Termin war auch die Anmeldung im Büro des Zentrums Pflicht – einfach um sicherzugehen, dass die Aktion auch ernst genommen wird.

Das Ergebnis der etwas speziellen Tätowier-Session ist zufriedenstellend, alle Beteiligten haben etwas davon: ein Moment der Freude, der ewig hält seitens der Gewinner, “eine gute Tat für das eigene Seelenwohl und Karma” für die Tätowierer und die Erkenntnis, dass manchmal auch eine ungewöhnliche Spende Gutes tun kann, wie das Caritas-Team feststellte. Auf die Frage, warum er persönlich die Aktion als sinnvoll empfindet, hatte Ribeiro abschließend auch eine klare Antwort: “Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und auch wenn wir als Organisation keinen Gutschein dieser Art ausstellen – wenn jemand den Menschen bei uns etwas schenken möchte, warum sollten wir dann Nein sagen.”