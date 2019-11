Der Weg über den „Millebierg“ zwischen Tetingen und Rümelingen ist beschwerlich. Schwere Maschinen haben den Boden aufgewühlt, ihm tiefe Rillen eingedrückt. Die letzten regenreichen Wochen haben ihn aufgeweicht. Auf den ersten Blick fast ein ganz normaler Wanderweg im herbstlichen Luxemburger Wald. An zwei Stellen klafft jedoch ein metertiefes Loch. Betonstücke mit herausragenden Bewehrungseisen sind zu erkennen, kurze Stücke Kabelrohre, einige Plastikfetzen. Das also soll der Tatort sein, um den sich seit Jahren zwei Landwirte mit der Natur- und Forstverwaltung (ANF) in den Haaren liegen.

Den Stein erneut ins Rollen gebracht hatte am 16. Oktober 2019 eine Reportage von Radio 100,7. Der Sender berief sich dabei auf Aussagen der zwei Bauern aus der Gemeinde Kayl. Seit Jahren kritisieren sie, dass am „Millebierg“ ein Waldweg ohne die notwendigen Genehmigungen angelegt worden sei. Außerdem sei massiv Bauschutt benutzt worden. Besagtes Areal ist Staatseigentum.

Um ihren Vorwurf zu untermauern, hatten die Landwirte an gleich zwei Stellen mit einem Bagger ein Loch gegraben. Zutage kamen Teile von Kabelrohren und Betonblöcken mit Armierungseisen sowie Plastikfetzen. Die Baugenehmigung sei erst 2017 nachgereicht worden und habe sich auf nur 250 Meter bezogen, heißt es. Der Waldweg ist jedoch länger. 100,7 zufolge hätten die beiden Landwirte in den vergangenen Jahren den zuständigen Stellen ihre Bedenken mehrmals vorgebracht. Der Revierförster habe den Gebrauch von Bauschutt verneint. Sozusagen als Retourkutsche für ihre Unnachgiebigkeit würden die Landwirte seitdem schikaniert, behaupten sie.

Bereits 2014 untersucht

Wie der stellvertretende ANF-Direktor Frank Wolff 100,7 gegenüber sagte, sei eine interne Untersuchung zu den Vorfällen eingeleitet worden. Umweltministerin Carole Dieschbourg („déi gréng“) hatte dies Mitte vergangene Woche in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage der CSV-Abgeordneten Gilles Roth und Martine Hansen bestätigt.

Die Diskussion um besagten Waldweg ist keineswegs neu. Der 2012 erstellte Waldweg war Bestandteil des im Jahr 2010 vom Agrarminister gebilligten Forstbewirtschaftungsplans für die Wälder in Staatseigentum. 2014 sei der Weg von staatlichen Geologen untersucht worden, so Dieschbourg. Zwar weise er nutzungsbedingte Verformungen auf. Die Gefahr eines Erdrutsches könne jedoch ausgeschlossen werden, hieß es damals. Auch dem Vorwurf der illegalen Ablagerung von Bauschutt ging man nach. Den Mitarbeitern der Forstverwaltung zufolge könnten die benutzten Materialien keineswegs als Abfall bezeichnet werden. Vor allem „well de Propriétaire sech net wollt de Materialien entleedegen, mee se engem spezifeschen Zweck, nämlech dem Bau vum Wee, zougefuert huet“. (Andere Bauherren werden sich dieses Argument wohl merken!) Die internen Berichte hätten keinerlei Missstände festgestellt.

Genehmigungen

Etwas Klarheit verschafft Dieschbourg in Sachen Genehmigung. 2010 teilten sich das Landwirtschaft- und das Umweltministerium die Kompetenzen in Sachen Forstwirtschaft. Der Weg sei im Rahmen des jährlichen Bewirtschaftungsplans vom Landwirtschaftsminister genehmigt worden, nicht aber bezüglich des Naturschutzgesetzes.

Neue Proben aus dem Waldweg sollen nun Aufschluss über das verwendete Baumaterial geben. Vorwürfe der Landwirte, sie würden von den Behörden benachteiligt, kann Dieschbourg derzeit nicht bestätigen. Bei einer internen Untersuchung und Analysen von Unterlagen konnten keine Verstöße von der ANF festgestellt werden.

Und die Gemeinde bei alledem?

Der Waldweg auf „Millebierg“ beschäftigte am vergangenen Donnerstag bereits zum dritten Mal auch den Gemeinderat von Kayl. Die DP-Fraktion hatte diesbezügliche Fragen bereits 2012 und 2014 aufgeworfen. Damals sei dem Rat versichert worden, die Gemeinde werde bei den staatlichen Behörden eine Stabilitätsstudie und eine Wiederaufforstung des Weges beantragen, um den Hang zu stabilisieren, so Romain Becker (DP). Der Waldweg sei damals aus forstwirtschaftlichen Gründen angelegt worden. Was denn die Ausbeute dieser Arbeiten sei, wollte er am Donnerstag wissen. Bedenklich stimmte ihn, dass der Staat Bauschutt im Wald ablagert, während Privatpersonen bei ähnlichen Taten rechtlich belangt würden.

Bürgermeister John Lorent (LSAP) weist die Vorwürfe zurück. Ohnehin sei er der falsche Ansprechpartner. „Millebierg“ sei Staatseigentum. Die Arbeiten seien im Auftrag der Natur- und Forstverwaltung durchgeführt worden. Dieselbe habe das zu verwendende Material ausgewählt. Die Gemeinde habe seines Wissens noch nie einen Waldweg genehmigt. Ein fremdes Areal dürfe sie nicht aufforsten. Stabilitätsprobleme habe ein staatlicher Geologe 2017 verneint.

„Ungesunde Situation“

Zu möglichen Streitfragen zwischen Privatpersonen, in diesem Fall den kritisierenden Landwirten, und der ANF wollte Lorent sich nicht äußern. Er sprach jedoch von einer „ungesunden“ Situation, wenn eine Behörde gleichzeitig Personen kontrollieren und mit ihnen Naturschutzprojekte realisieren müsse.

So schnell will die Opposition den Schöffenrat nicht aus der Verantwortung entlassen. Auch wenn es Staatseigentum ist, sei es doch Aufgabe eines jeden Bürgers, Gesetzesverstöße zu melden, so CSV- und DP-Sprecher. Das Ablegen von Plastik und Kanalisationsblöcken im Wald sei nicht in Ordnung, meinte DP-Rat Patrick Krings. Das sollte man dem zuständigen Minister mal sagen. Die Gemeinde müsse stets wissen, was auf ihrem Territorium geschieht, betonte CSV-Rat Jean Weiler.

Die Frage der Stabilität des „Millebierg“ treibt insbesondere Rat Becker um. Bereits in den 1950ern sei der Hang einmal gerutscht. Damals war er zu Stabilisierungszwecken bepflanzt worden. Dies sagte uns Becker im Anschluss an die Ratssitzung. Für ihn ist das Thema noch längst nicht abgehakt. Ergebnisse der Bewirtschaftung in diesem Areal – der offizielle Grund für den Waldweg – erhofft er sich vom Förster, wenn dieser dem Gemeinderat den kommunalen Bewirtschaftungsplans vorlegen wird.