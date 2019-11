Das Stück heißt, ausgerechnet, “Until You Fall”, also “Bis Du fällst” – und tatsächlich ist Schluss, nachdem jemand womöglich gefallen ist: Das für Samstag, 9.11., 20 Uhr, angesetzte Tanzstück am Theater in Esch muss jedenfalls wegen der Verletzung eines Darstellers ausfallen.

Das teilen die Veranstalter am Samtag mit – und, dass gekaufte Tickets an den Verkaufsstellen zurückgegeben werden können. red