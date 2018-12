Armand Back wurde am Dienstagabend für seinen Artikel “Hoffentlich rettet uns Europa” mit dem Amnesty-Medienpräis 2018 ausgezeichnet. Der Preis wurde am Dienstag auf dem Festival der Menschenrechte in den Rotondes verliehen. Der Medienpräis von Amnesty International soll den Beitrag der Luxemburger Medien zur allgemeinen Debatte über Menschenrechte würdigen und Medienschaffende ermutigen, sich weiter gegen Ungerechtigkeiten zu engagieren.

“Mein Artikel ist als Reaktion auf eine Äußerung Matteo Salvinis entstanden, der kurz nach seinem Amtsantritt als italienischer Vizepremier und Innenminister gegen Roma hetzte”, erklärt Armand Back das Thema seines Artikels. “Er sagte, sie müssten alle gezählt und jene ohne Staatsbürgerschaft ausgewiesen werden. Es täte ihm leid, dass er nicht auch die Roma mit Staatsbürgerschaft ausweisen könne. Ich fragte mich, was das mit denen Menschen macht, die damit gemeint sind.”

“Man sollte als Journalist nicht parteiisch sein, aber denen eine Stimme geben, die sonst keine haben. Ein Minister kann eine Pressekonferenz einberufen oder heutzutage über Facebook ein großes Publikum erreichen. Jemand der arm ist oder einer Minderheit angehört, kann das nicht – denen eine Stimme zu geben, ist ein wichtiger Teil des Journalismus.”

Armand Back arbeitet seit zwölf Jahren beim Tageblatt. Nach Sprachwissenschaftsstudien begann der Escher beim Tageblatt zuerst als Korrektor. Über die Lokalredaktion ging es dann hinüber in die Außenpolitik.

Der zweite Platz ging an Maryse Lanners für den Video-Beitrag “Grande Synthe bei Dunkerque – Police léist Camp mat iwwer 1.500 kurdesche Flüchtlingen op”, der von RTL Télé Lëtzebuerg ausgestrahlt wurde. Der dritte Platz ging an Charlotte Wirth vom Online-Magazin Reporter “Völkermord in Ruanda. Der Fußball war seine Rettung”.

Außerdem hob die Jury den Dokumentarfilm “GrandH(umanité)” von Frédérique Buck, der im Kino Utopia gezeigt wurde, besonders hervor. Der Film sei herausragend im Hinblick auf die gelungene Sensibilisierung für ein wichtiges Thema.