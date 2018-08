Vum Steve Kayser*

… Sou heescht et an engem vun de Lëtzebuerger Vollekslidder. Eigentlech ass et jo ee kierchlecht Fest: mir feieren op all Duerf d’Kierchewei, spréch den hellege Schutzpatroun. Et geet ëm d’Fest, bei deem sech de Jonktem zesummefënnt, fir op flott Musek ze danzen an sech méi no ze kommen. A firwat net méi spéit déi Auserwielt bei den Altoer ze féieren. Well d’Kiermes wor och e Bestietnesmuart. An do goung et lëschteg zou. Gutt gefrupst a gedronk, a sech amuséiert. Dat wor schonn ee groussen Dag, eis Duerfkiermes! An déi huet jo dann och e puer Deeg gedauert. Jiddefalls déi “grouss” Kiermes … De Stater hir Kiermes fält an d’Fouerzäit. Dohir och de Fouersonndeg an de Fouerméindeg.

D’Fouer u sech wor awer ursprénglech eng reng weltlech kommerziell Geschicht. De Jang de Blannen huet se den 20. Oktober 1340 als Joermaart vun der Stad Lëtzebuerg gegrënnt. Start wor um Virowend vu Sankt Bartelméis, also den 23. August. Hire Succès huet net op sech waarde gelooss. Besonnesch d’Lëtzebuerger Duch wor beléift. Méi spéit koum och ee Véimaart dobäi. Vun Ufank u gouf et awer nieft dem Eescht och de Spaass. Do huet zënter hirer Grënnung d’Schéiss mat engem Präisschéissen an och mat Spiller zur gudder Stëmmung bäigedroen. Ze gewanne gouf et ee Kiermeshammel!

Iwwerliwwert wor och de Brauchtem, datt op Kiermessonndeg ee Cortège duerch d’Stater Gaasse goung an den Hämmelsmarsch gespillt huet. D’Kanner hunn dann allerhand Schneekereien op Zënntellere a vill spéider och Sue gesammelt, fir op d’Fouer lëmmelen ze goen.

Bei der Ouverture vun der Fouer an op Fouersonndeg sinn och haut nach ëmmer Schof um Glacis dobäi. Ounst de Maskottche Lämmy ze vergiessen! Datt haut op Kiermessonndeg iwwerall am Land den Hämmelsmarsch gespillt gëtt, huet sécherlech och mat der Fouer ze dinn. Dëse Brauch gouf geknäipt. Oder soe mer éischter: eng flott Stater Traditioun huet sech op de Wee uechter d’Ländche gemeet.

Bloe Blouson a roude Schal

D’Museker sollen eigentlech dem Schéifer seng Kleedung unhunn: bloen Aarbechterblouson, roude Schal an ee stréienen Hutt – eng blo Kap mécht et och. Wéi gesot: eigentlech – well oft schéngt et mer, wéi wann et fir vill Leit méi einfach wär, sech “authentesch” als Bayer ze verkleeden an “Oktoberfest” ze feieren, wéi eis eegen Traditiounen ze erhalen. Et sief dann. Jiddefalls wësse mir, wéi mir op d’Schof komm sinn!

De Steve Kayser, 46, Historiker a Geschichtsproff am Athenäum, beschäftegt sech vu Kand u mat der Fouer a mat der Schaustellerei.