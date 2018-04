Kurz nach Ostern fällt ein wichtiges System zur Steuerung des europäischen Flugverkehrs aus. Die Auswirkungen sind groß. Auch am Luxemburger Flughafen Findel haben viele Flüge Verspätungen.

Wegen der Panne eines Steuerungssystems ist der europäische Flugverkehr am Dienstag erheblich gestört gewesen. Verspätungen bei rund 15.000 Flügen seien möglich, teilte die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (Eurocontrol) in Brüssel mit.

Das sei etwa die Hälfte aller 29.500 Flüge, die für den Tag erwartet worden seien. Das Problem sei erkannt, der Flugverkehr solle bis zum späten Abend wieder normal laufen, teilte Eurocontrol mit.

Auch am Luxemburger Flughafen gibt es Verspätungen bei Abflügen und Ankünften. Ob das mit Problemen bei Eurocontrol zusammenhängt, konnte Lux-Airport am Mittwochabend nicht bestätigen. Der Sprecher von Luxair konnte am Dienstagabend bestätigen, dass Luxemburg auch von den Verspätungen betroffen ist. Bislang seien noch keine Flüge abgesagt worden. “Wir haben aber zurzeit keine Handhabe. Die Situation ist unklar und kann sich jederzeit ändern”, so Luxair.

Daten gingen verloren

Am größten deutschen Verkehrsflughafen in Frankfurt gab es bis zum Nachmittag nach Angaben eines Sprechers keine großen Störungen. Auch Hamburg, Stuttgart und München meldeten zunächst keine Auswirkungen. Der Brüsseler Flughafen teilte am Nachmittag im Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass derzeit nur noch zehn Abflüge pro Stunde möglich seien.

Hintergrund war nach Eurocontrol-Angaben der Ausfall des sogenannten ETFMS-Systems, das zentral für die Steuerung des Flugverkehrs in ganz Europa ist. Demnach gingen die Daten von Flügen verloren, die vor 12.26 Uhr angemeldet worden waren. Die Fluggesellschaften sollten sie deshalb erneut anmelden. Die Flugsicherheit sei nicht beeinträchtigt gewesen, hieß es.

