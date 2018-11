Es ist heute auf den Tag genau 100 Jahre her, dass die ersten amerikanischen Soldaten in Luxemburg einmarschierten. Am 20. November 1918 überschritten die ersten von ihnen die französisch-luxemburgische Grenze zwischen Audun-le-Tiche und Esch.

Noch am Vortag hatte man in der zweitgrößten Stadt des Landes sehnsüchtig auf die Soldaten der “Entente” sprich der alliierten Befreiertruppen, zu denen eben auch die US-Soldaten zählten, gewartet, wie aus dem folgenden Bericht des Escher Tageblatt vom 20. November 1918 hervorgeht.