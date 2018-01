Windstärken von bis zu 110 Stundenkilometern zogen am Mittwoch durch Luxemburg und machten den morgendlichen Weg zur Arbeit nicht gerade zu einem Spaziergang. Der Sturm Eleanor war im Vorfeld angekündigt worden und hat trotzdem ein paar Schäden angerichtet. Nicht weniger als 332 Anrufe gingen zwischen 5 und 9 Uhr am Morgen beim luxemburgischen Notruf ein. 178 Mal wurden Rettungskräfte losgeschickt. Mannschaften aus mehr als der Hälfte aller Einsatzzentren des Landes (61 von 103) mussten ausrücken.

Der Sturm hat in ein paar Fällen auch ordentliche Schäden angerichtet. Auf der Straße zwischen Garnich und Windhof kam es zu einem Unfall, als ein Autofahrer gegen einen umgestürzten Baum prallte. Zwei weitere Wagen wurden von Bäumen getroffen. Hierbei wurde allerdings niemand verletzt. Die Notrufzentrale warnt vor weiteren Problemen im Laufe des Tages und ruft die Autofahrer auf, vorsichtig zu bleiben und dem Wetter entsprechend die Fahrgeschwindigkeit anzupassen.

Auch Probleme bei Zügen

Auch auf zwei Autobahnen kam es zu Problemen wegen umgefallener Bäume. So beispielsweise auf der A4 Richtung Esch/Alzette auf Höhe der Auffahrt Pontpierre. Diese ist dementsprechend gesperrt. Auch auf der “Nordstrooss” kam es zu Problemen. Die Autobahn ist aber mittlerweile wieder frei.

Wer am Mittwoch auf das Auto verzichtete und mit dem Zug zur Arbeit fahren wollte, war nicht mit weniger Problemen geplagt. “Wegen der Wetterbedingungen kann es zu Verspätungen kommen”, schreibt die luxemburgische Betreibergesellschaft CFL. Einige Züge könnten sogar ganz ausfallen. Auf drei Strecken gab es wegen des Sturms technische Probleme: zwischen Luxemburg und Arlon, zwischen Luxemburg und Trier sowie zwischen Luxemburg und Longwy. “Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für mögliche Probleme”, schreibt die CFL.

Im Norden mussten sich die Diekircher mit Hochwasser herumschlagen. Der Wasserpegel der Sauer stieg wegen des Sturms. Einer unserer Korrespondenten hat vor Ort Fotos geschossen.

Das Schlimmste sollte mittlerweile überstanden sein. Laut der staatlichen Wetterseite Meteolux sollten die stürmischen Bedingungen nur bis in die Mittagsstunden anhalten. Am Nachmittag kann es aber immer noch zu einzelnen Windstößen und heftigen Regenfällen kommen. Meteolux schließt allerdings nicht aus, dass am Nachmittag noch das eine oder andere Unwetter über das Land ziehen könnte.