Der staatliche Wetterdienst Meteolux warnt vor einem Sturm am Mittwoch. Ein Tief zieht gerade über Europa. Die Windstöße können, vor allem zwischen 10 und 14 Uhr bis zu 95 Stundenkilometer erreichen. Der Wetterdienst hat deswegen die Stufe Orange ausgerufen, was soviel bedeutet wie: Gefahr. Neben den Windstößen wird es wohl auch den ganzen Tag über regnen. Im Norden des Landes könnte es sogar schneien.

Die Windstöße könnten Bäume entwurzeln und abbrechen. Es können auch Schäden an Häusern entstehen. Meteolux warnt vor allem Autofahrer: Die sollen ihre Geschwindigkeit reduzieren – insbesondere, wenn ihr Fahrzeug dem Wind eine große Angriffsfläche geben kann. Fußgänger sollen zudem Spaziergänge im Wald vermeiden, Hausbewohner Gartenmöbel verstauen.

Mosel steigt bis Samstag

Wegen den heftigen Regenfällen der letzten Tage steigt auch die Mosel wieder. Am Donnerstagmorgen wurde ein Anstieg von einem Zentimeter pro Stunde in Remich und in Grevenmacher gemessen. In Stadtbredimus steigt die Mosel sogar um zwei Zentimeter pro Stunde. Die Marke von 5 Meter 30 wurde noch nicht überschritten, doch das Wasser soll noch bis Samstag weitersteigen. Die Bewohner an der Mosel hatten bereits Ende der ersten Januarwoche mit Hochwasser zu kämpfen.

In Deutschland, wo das Tief “Friederike” genannt wird, hat der Sturm schon am Donnerstagmorgen für Chaos auf den Straßen gesorgt. In Nordrhein-Westfalen kam sogar ein Polizeiwagen von der Straße ab. Auch Frankreich, hier heißt das Tief “David”, bereitet sich auf den Sturm vor. Meteo France warnt vor Windstößen von bis zu 120 Stundenkilometer an den Küsten.