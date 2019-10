Nach den turbulenten Wochen für die “déi gréng” benannte die Partei am Mittwoch einen neuen Minister und zwei neue Parlamentarierinnen. Damit – und dem Rückzug von Roberto Traversini aus der aktiven Politik – hofft die Partei wieder zur Ruhe zu kommen.

“Die Umstände sind nicht so glücklich”, sagt Henri Kox. In der Tat waren die letzten Wochen für die Grünen nicht schön. Zuerst wurde der grüne Minister Felix Braz mit schwerer Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert, dann entbrannte eine Affäre um den Abgeordneten Roberto Traversini, dem Vorgeworfen wird sein Amt als Bürgermeister der Gemeinde Differdingen zu seinem eigenen privaten Vorteil missbraucht zu haben. Am Mittwochmorgen gab Traversini bekannt, dass er sich aus dem Parlament zurückziehen wird. Der Grünen-Vorsitzende Christian Kmiotek würdigte die Entscheidung Traversinis. Sie zeige, dass Traversini ein waschechter Grüner ist, der seine Person der Sache unterordnet.

Für die Grünen gilt es nun Stellen neu zu besetzen. Wie dies geschehen soll, gab die Partei am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt. Der langjährige Abgeordnete der Grünen, Henri Kox, soll in die Regierung wechseln. Dort soll er das Ministerium für Wohnungsbau übernehmen. Dieses war frei geworden, nachdem Sam Tanson, das Justizministerium von Felix Braz übernommen hatte. Daneben soll er delegierter Minister für innere Sicherheit und delegierter Minister für Verteidigung werden. Kox hatte sich in seiner Funktion als Abgeordneter bereits mit dem Wohnungsbau intensiv beschäftigt und war Vorsitzender der für dieses Thema zuständigen Kommission im Parlament. Er wolle in der Pressekonferenz nicht zu sehr auf diese Punkte eingehen, sagte Kox, allerdings müsse man beim Wohnungsbau staatliche, kommunale und private Akteure mit ins Boot nehmen. Außerdem wolle er den “Härebierg” sanieren. Kox genießt die einstimmige Unterstützung der Parteispitze, benötigt jedoch noch den Segen des Parteikongresses der am Donnerstag stattfindet.

Durch den Rücktritt von Traversini und den Wechsel von Kox werden im Parlament zwei Stühle frei, die von den Grünen neu besetzt werden müssen. An die Stelle von Traversini rückt Semiray Ahmedova. Die Politikerin hat in Brüssel Architektur studiert und sich auf Landesplanung spezialisiert. Nach dem Studium arbeitete sie als Architektin und entwickelte ein Interesse für Energie-Fragen. Später arbeitete sie für die Agentur “MyEnergy” und beriet Kunden zum nachhaltigen Bauen, bevor sie vor vier Jahren in die Landesplanung wechselte. Ahmedova soll in der nächsten Woche bereits im Parlament vereidigt werden und wird voraussichtlich den Vorsitz der Wohnungsbaukommission übernehmen.

Eine Architektin und eine Geografin

An die Stelle von Henri Kox rückt Chantal Gary. Sie ist Geografin und Expertin für nachhaltige Regionalentwicklung. Seit einem Jahr ist sie für den “Verkeiersverbond” tätig. Zu ihrem Lebenslauf gehört ein sechsmonatiger Aufenthalt in Brasilien, wo sie sich mit der dortigen Agrarpolitik vertraut machen konnte. Sie hat vor sich bei ihrer Arbeit im Parlament mit den Themen Mobilität, Landwirtschaft und Weinbau sowie Sport zu beschäftigen. Wie sie am Mittwoch sagte, besitzt sie einen kleinen Weinberg an der Mosel mit eigenen Reben. Gary ist Vizepräsidentin des Handballvereins HB Museldall. Sie kann allerdings erst im Parlament vereidigt werden, wenn Henri Kox als Minister vereidigt worden ist.

Bei den Wahlen im letzten Jahr war Semiray Ahmedova nicht die nächstgewählte Kandidatin nach Roberto Traversini. Die anderen Kandidaten hätten allerdings gut begründet, warum sie den Posten nicht antreten, so Christian Kmiotek am Mittwochmorgen.

Traversini sei nun eine Privatperson, so der Parteichef weiter. Durch seinen Rücktritt könne die Partei sich nun auf inhaltliche Themen wie Klimaschutz, Ökologie und Soziales befassen, ohne durch “Affären” behindert zu werden.

Danach gefragt, warum sie nicht das Regierungsamt übernehme, sagte Josée Lorché, sie habe als Fraktionsvorsitzende viel zu tun und wolle ihren Posten als Schöffin in der Gemeinde Bettemburg nicht aufgeben.