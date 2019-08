Mehr arme Menschen als Topverdiener können sich kein Auto leisten und greifen deshalb häufiger auf den öffentlichen Verkehr zurück. Aus diesem Grund werden die unteren sozialen Schichten weniger unter der Akzisenerhöhung auf Benzin und Diesel leiden und stärker vom kostenlosen öffentlichen Verkehr profitieren als die Reichen. Zu diesen Schlüssen kommen zwei Analysen, die das Statistikamt Statec in dieser Woche veröffentlichte.

Arme Menschen geben in Luxemburg insgesamt weniger Geld für Treibstoff aus als reiche. Trotzdem belasten die Ausgaben für Diesel und Benzin die Einkommen der unteren sozialen Schichten 2,3 Mal stärker als die der oberen Schichten, schreibt die Statistikbehörde Statec in einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung (hier gibt es das PDF zur Statistik in französischer Sprache).

86 Prozent der Luxemburger Haushalte haben mindestens ein Auto. Rechnet man die Dienstwagen, die häufig auch privat genutzt werden, hinzu, sind es sogar 88 Prozent. Fast ein Drittel (30 Prozent) der Luxemburger Haushalte hat zwei Autos, 8 Prozent haben drei und 3 Prozent sogar vier oder mehr Autos. Im Vergleich zu seinen Nachbarländern liegt Luxemburg damit an erster Stelle. In Belgien verfügen lediglich 82 Prozent der Haushalte über einen Wagen, in Frankreich sind es 81 Prozent und im Autoland Deutschland nur 78 Prozent.

Kein Geld für ein Auto

Allerdings stellt die Statistikbehörde große soziale Unterschiede beim Besitz von Personenkraftwagen fest. In der Kategorie der ärmsten 20 Prozent der Bevölkerung verfügt nur jeder dritte Haushalt über ein eigenes Auto. Als Grund werden hier nicht etwa ökologische Bedenken, sondern finanzielle Unzulänglichkeiten angeführt.

Die 40 Prozent der Haushalte mit dem höchsten Vermögen verfügen hingegen quasi ausnahmslos über mindestens einen Wagen. Laut der EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) geben 27 Prozent aller Haushalte ohne Auto an, dass sie aus finanziellen Gründen auf einen Wagen verzichten. In den oberen Schichten spielen Kostengründe gar keine Rolle beim Autoverzicht. In der untersten Schicht ist Geld in fast der Hälfte der Fälle (45 Prozent) der ausschlaggebende Grund.

Durchschnittlich geben die Haushalte mit Auto 2 Prozent ihres Einkommens für Treibstoff aus, heißt es in der Statec-Studie weiter. Jährlich sind das rund 1.440 Euro, wovon der Diesel 750 Euro und das Benzin 690 Euro ausmacht. Die unteren Schichten geben mit 1.300 Euro jährlich aber insgesamt weniger Geld für Treibstoff als die oberen Schichten (1.590 Euro) aus. Nur in der Kategorie der Topverdiener gehen die Ausgaben leicht zurück, was laut Statec daran liegt, dass leitende Angestellte oft über Dienstwagen verfügen und der Treibstoff zumindest teilweise von der Firma, für die sie arbeiten, bezahlt wird. Ein anderer Grund sei, dass Spitzenverdiener oft im Gebiet der Hauptstadt leben und kürzere Anfahrtswege haben.

Stadt und Land

So ist es dann auch wenig überraschend, dass Haushalte aus Wiltz mit 1.675 Euro 1,7 Mal mehr für Treibstoff ausgeben als Haushalte, die in der Hauptstadt leben (985 Euro).

Ebenfalls wenig überraschen dürfte es, dass ärmere Haushalte häufiger auf Bus und Bahn zurückgreifen als reiche. Je höher das Einkommen, desto niedriger sind die Ausgaben für den öffentlichen Verkehr, stellt das Statistikamt fest. Während die unterste Lohngruppe durchschnittlich 133 Euro für öffentliche Verkehrsmittel ausgibt, sind es bei den Topverdienern lediglich 74 Euro. Das impliziert natürlich, dass Arme über 0,4 Prozent ihres Einkommens für Bus und Bahn ausgeben, während es bei den Reichen nur rund 0,1 Prozent sind. Und das, obwohl Jugendliche unter 20 Jahren, Studenten unter 30 Jahren und Revis-Empfänger gratis fahren dürfen.

In einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse (PDF in französischer Sprache) untersucht die Statistikbehörde dann die Auswirkungen des kostenlosen öffentlichen Verkehrs (ab 1. März 2020) und der Akzisenerhöhung von 1 Cent beim Benzin und 2 Cent beim Diesel (seit 1. Mai) auf die Ausgaben der Haushalte. Der gratis öffentliche Transport führe zu jährlichen Einsparungen von durchschnittlich 100 Euro, während die Akzisenerhöhung auf Treibstoff die Haushalte durchschnittlich 20 Euro teurer zu stehen komme. Allerdings hängen die direkten Auswirkungen stark davon ab, ob ein Haushalt sich vorwiegend mit dem Auto oder mit Bus und Bahn fortbewegt, heißt es in der Analyse.

Akzisenerhöhung

Für ärmere Haushalte stellt die Akzisenerhöhung vor allem dann ein Problem dar, wenn sie mit einem Dieselauto fahren, was in 61 Prozent dieser Haushalte der Fall ist. Das liegt möglicherweise auch daran, dass Diesel an der Zapfsäule immer noch fast 20 Cent billiger ist als Benzin.

Da viele Angehörige der unteren Schichten aber notgedrungen häufiger auf Bus und Bahn zurückgreifen, weil sie sich überhaupt kein Auto leisten können, stellt der kostenlose öffentliche Verkehr für sie laut Statec eine finanzielle Erleichterung dar. 60 Prozent der Haushalte in Luxemburg gäben überhaupt kein Geld für öffentliche Verkehrsmittel aus, schreibt Statec.

Am härtesten dürfte die Akzisenerhöhung die Einwohner in den ländlichen Gegenden weit weg von der Hauptstadt treffen, stellt das Statistikamt fest. Viele Menschen im Norden seien auf das Auto angewiesen, weil die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz unzureichend sei.

Es bräuchte noch fünf vergleichbare Akzisenerhöhungen auf Treibstoff, um die finanziellen Vorteile, die durch den kostenlosen öffentlichen Verkehr entstehen, auszugleichen, rechnet das Statistikamt vor. Zur Erreichung ihrer Klimaziele wird die Regierung in den kommenden Jahren sicher noch weitere Erhöhungen vornehmen müssen.