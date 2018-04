Wie sieht die Finanzsituation der Grenzgänger aus, wie ihr Konsumverhalten? Dazu haben die Zentralbank BCL und das Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser) eine Studie erstellen lassen.

Mit einem Anteil von 45 Prozent auf dem Arbeitsmarkt gehören die Grenzgänger mittlerweile zur luxemburgischen Normalität. Die Zentralbank BCL und das Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser) analysierten Daten von 2.400 Haushalten in Belgien, Deutschland und Frankreich und beleuchten deren Finanzen.

Der durchschnittliche Grenzgänger ist verheiratet, hat ein hohes Bildungsniveau und arbeitet seit zehn Jahren in Luxemburg, dies entweder im Handel oder am Finanzplatz. Wenn er Feierabend hat, steigt er in sein Auto, laut Studie “das wichtigste Transportmittel für Grenzgänger”, um nach Hause zu fahren. In diesem sitzt er doppelt so lange (46 Minuten) wie Ortsansässige (23 Minuten).

Dass die Arbeit in Luxemburg gut bezahlt ist, geht aus einer anderen Zahl hervor: Seit dem Jahr 2010 ist das durchschnittliche Nettovermögen der “Frontaliers” um neun Prozent gestiegen (von 239.900 auf 261.900 Euro). Trotzdem beträgt es nur die Hälfte der Gebietsansässigen. “Dieser Unterschied erklärt sich durch den höheren Wert der Immobilien in Luxemburg”, so die Studie.

Dies führt zu einer weiteren Zahl: 71 Prozent. So hoch ist unter Grenzgängern die Quote derer, die die Immobilie besitzen, in der sie leben. Hier gibt es jedoch regionale Unterschiede. 79 Prozent der belgischen “Frontaliers” leben in den eigenen vier Wänden, in Deutschland sind es nur 60 Prozent.

Realvermögen

Daraus ergibt sich, dass das Realvermögen der Grenzgänger zum größten Teil in ihren Heimatländern investiert ist. Ohne Immobilien sieht die Situation allerdings anders aus. Über 20 Prozent der Vermögenswerte wurden im Großherzogtum angelegt.

Das Gleiche gilt für das Konsumverhalten. Was die Ausgaben für das alltägliche Leben betrifft, werden auch 20 Prozent in Luxemburg getätigt, der Rest im Heimatland.