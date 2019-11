Auf einem der beiden Wohnkomplexe der „Maison des générations“ haben Schüler mit professioneller Hilfe innerhalb weniger Tage 99 Sonnenpaneele errichtet. Am Donnerstag wurde die Fotovoltaik-Anlage feierlich eingeweiht.

Sechs Jugendliche haben trotz Dauerregens den Großteil ihrer Schulferien auf dem Dach des Generationenhaues in der Schifflinger rue Jean Wilhelm verbracht. In nur drei Tagen hatten die Jugendlichen die Schienen auf dem Dach verlegt und dann zu einem späteren Zeitpunkt die 99 Solarpanels daran festgeschraubt. Die Fotovoltaik-Anlage kann Spitzenwerte bis zu 30 Kilowatt Strom produzieren. Die Anlage ist allerdings noch nicht an das Stromnetz angeschlossen, da die Arbeiten noch nicht ganz abgeschlossen sind.

Das Projekt stand unter der Schirmherrschaft von Greepeace. Ziel des Vorhabens Jugendsolar ist es, die Jugend für nachhaltige Energien zu sensibilisieren. Das Projekt wurde 1998 in der Schweiz ins Leben gerufen, bislang haben mehr als 10.000 junge Menschen mitgeholfen, Solaranlagen zu errichten. Greenpeace sieht sich allgemein bei diesen Projekten in der Rolle der Initiation und Koordination. Der Aspekt der Sensibilisierung der Jugendlichen in Sachen nachhaltige Energieproduktion steht dabei immer im Vordergrund. Somit startet ein Jugendsolar-Projekt jeweils mit einer theoretischen Einführung in die erneuerbaren Energien mit speziellem Augenmerk auf die Fotovoltaik.

Bürgermeister Paul Weimerskirch bedauerte, dass bislang erst 35 private Fotovoltaik-Anlagen in der Gemeinde Schifflingen aufgebaut wurden. Er lobte jedoch die Vorreiterrolle der Gemeinde – die vor drei Jahren mit dem „European Energy Award Gold“ in Leipzig ausgezeichnet wurde – in Sachen Umwelt-, Natur- und Klimaschutz.