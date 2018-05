Pünktlich zur Springprozession ist sie wieder da: die Diskussion um die Abschaffung des schulfreien Pfingstdienstags im Jahr 2019 wegen der Springprozession. Wer dachte, dass sich das Thema nach dem heftigen Hin und Her im letzten Jahr erledigt hätte, hat sich geirrt. Eine Petition und die Rede des Erzbischofs haben die Debatte neu entflammt.

Die Petition von Jos Scheuer

Am 15. Mai 2018 hat der ehemalige Bürgermeister der Stadt Echternach Jos Scheuer (LSAP) eine Petition eingereicht, um einerseits die Springprozession als Unesco-Weltkulturerbe zu fördern und andererseits den schulfreien Dienstag wieder einzufordern. Er fordert die Regierung auf, “ihre Entscheidung zu überdenken”, weil der schulfreie Tag es den Schülern erlaube, die Tradition kennenzulernen und bei der Springprozession mitzumachen. Dadurch, so folgert Scheuer, verankere und fördere man eine Tradition, die als Unesco-Weltkulturerbe ein wichtiger Teil Luxemburgs sei.

“Man kann mir nicht vorwerfen, dass ich wegen der Kirche meine Forderungen stelle. Die Springprozession gehört für mich zum wichtigen kulturellen Erbe Luxemburgs und als Historiker liegt mir das am Herzen”, erklärt Jos Scheuer im Gespräch mit dem Tageblatt. “Ich habe außerdem die Befürchtung, dass durch die Aufhebung des schulfreien Dienstags für die Springprozession Luxemburg gegen die Konvention zum Schutz des Weltkulturerbes verstößt.”

Außerdem habe sich die Regierung engagiert, alles zu tun, um das Unesco-Weltkulturerbe in Luxemburg zu fördern. Dazu gehöre auch die aktive Pflege der Tradition. Das könne durch einen nationalen Tag des Unesco-Weltkulturerbes passieren. Passend dazu schlägt der Antragsteller den Pfingstdienstag als ein Datum für einen solchen nationalen Feiertag vor.

Die Veröffentlichung der Petition zögert sich wegen des Tods von Camille Gira etwas hinaus. “Aus Respekt haben wir die Sitzung der Petitionskommission letzte Woche abgesagt”, erklärt Marco Schank (CSV), Präsident der Kommission. “Die Petition 1016 wird aber vermutlich am Dienstag angenommen und womöglich schon am Donnerstag freigeschaltet.”

Die Kritik von Erzbischof Hollerich

Mit seiner Sorge um die Springprozession steht Jos Scheuer nicht alleine da. Auch Erzbischof Jean-Claude Hollerich ließ bei seiner Ansprache kein gutes Haar an der Entscheidung der Regierung. “Dies ist nicht nur äußerst bedauernswert, sondern eine Sauerei und ein klarer Verstoß gegen das Menschenrecht der Religionsfreiheit”, zitiert das Luxemburger Wort den Erzbischof. Außerdem betonte er, dass sich die Schüler zwar für die Springprozession freistellen könnten, doch das ginge nicht, wenn die Lehrer an dem Tag eine Prüfung vorgesehen hätten.

Indirekt wirft der Erzbischof der Regierung sogar vor, die Springprozession mutwillig abschaffen zu wollen. “In der Vergangenheit haben schon andere Mächte versucht, die Springprozession kaputt zu machen. Es ist ihnen nicht gelungen. Wir werden auch in Zukunft weiter am Pfingstdienstag springen”, wird Hollerich weiter zitiert.

Die Reaktion des Bildungsministeriums

Nicht besonders erfreut über die erneute Diskussion über ein eigentlich schon abgeschlossen geglaubtes Dossier zeigt sich das Bildungsministerium. Die Pressesprecherin Myriam Bamberg verweist auf die Argumentation von Bildungsminister Claude Meisch von 2017, als er in einer parlamentarischen Antwort die Entscheidung begründet. Darin betont Meisch die Wichtigkeit der Tradition und sichert dieser seine Unterstützung zu.

Es sei jedem Schüler erlaubt, wegen der Springprozession am Pfingstdienstag im Vorfeld eine Entschuldigung der Eltern einzureichen und dem Unterricht fernzubleiben. Das beschränke sich nicht nur auf aktive Teilnehmer oder Musiker, sondern auch auf jene, die sich die Prozession ansehen möchten. Außerdem betont der Bildungsminister in der parlamentarischen Antwort, dass ein schulfreier Tag an religiösen Festen oder kulturellen Ereignissen die Besucherzahl nicht erhöhe – das “zeigt die Erfahrung”. Dort sieht der Minister eher die Veranstalter in der Pflicht, die durch gezielte Informations- und Nachwuchsarbeit die Kinder und Schüler für eine Teilnahme motivieren sollen.

Schulfrei für das ganze Land soll es 2019 nicht mehr geben. “Das ist nicht mehr zeitgemäß”, sagte Bamberg schon 2017 in einem Gespräch mit dem Tageblatt. Auch bei den vergangenen Pfingstdienstagen, die nicht in den Ferien lagen, hatten die Schulen geöffnet. “Die meisten Eltern arbeiten ja – es musste also immer eine Aufsicht für die Schüler organisiert werden”, erklärte Bamberg weiter.

Alles nur Polemik?

Wären denn Schüler, die sich für die Springprozession freistellen lassen, tatsächlich benachteiligt, so wie es der Erzbischof in seiner Ansprache betont? Das Bildungsministerium weist die Kritik scharf zurück. Am Pfingstdienstag 2019 darf in keiner Schule wichtiges Unterrichtsmaterial gepaukt werden. “Die Schüler dürfen nicht bestraft werden, wenn sie zur Prozession gehen”, heißt es von Myriam Bamberg. Im Wortlaut die gleiche Antwort, die sie auch schon bei der Diskussion im letzten Jahr gab.

Außerdem gehe es ja nicht um jeden Pfingstdienstag. “Es kommt nur alle fünf Jahre vor, dass der Tag der Springprozession nicht in die Pfingstferien fällt”, erklärt Bamberg. Die Handhabung des Pfingstdienstags 2019 sei die gleiche, die man schon seit Jahren bei der Oktav pflege.

Auch Patrick Arendt, Präsident der Lehrergewerkschaft SEW, hält die aktuelle Diskussion für unnötig. “Es ist jetzt nicht der Moment, das wieder einzuführen”, meint Arendt. Er erwartet nicht, dass viele Schüler das Angebot, sich freizustellen, annehmen werden, weil das Interesse bei ihnen fehle: “Auch bei der Oktav haben wir nur ganz wenige Fälle von Schülern, die sich entschuldigen lassen. Aber wenn es passiert, dann planen wir als Lehrer das natürlich ein. Wir legen da keinem Steine in den Weg.”

Den Vorwurf, die Schüler könnten wegen Prüfungen nicht an der Springprozession teilnehmen, schmettert Arendt ab: “Das ist einfach nur Polemik.” Im unwahrscheinlichen Fall, dass dennoch am Pfingstdienstag Prüfungen geplant seien, sich aber Schüler für den Tag abmelden wollen, würden die Prüfungen einfach verlegt, “wir sind da ganz praktisch”.