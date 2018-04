Am Mittwoch ist der fünfte Tag im französischen Eisenbahner Streik. Es ist der bisher bizarrste Streiktag. Zwar hat die SNCF zugesagt, dass 250 TGV fahren werden. Gleichzeitig hat das Unternehmen Angst, dass es nicht genügend Passagiere gibt und die jeweils für 500 Reisende ausgelegten Züge mehr oder weniger leer fahren. Die SNCF hat 1,2 Millionen SMS verschickt, um ihre Kunden auf das TGV Angebot vorzubereiten.

Der Streik verlagert sich nämlich auf die regionalen Strecken, wo die TER fahren und die Menschen zur Arbeit und wieder zurück befördern. Das wird zwischen Luxemburg und Metz deutlich. Die Zahl der fahrenden Züge schrumpft stetig weiter: Waren es in der Anfangsphase des Streiks noch 22 Züge, die zwischen Metz und Luxemburg hin und her fuhren, so sind es am Mittwoch noch 18 von Metz nach Luxemburg und 16 von Luxemburg nach Metz.

Hier bröckelt die Streikfront nicht, sie legt zu. Allerdings: die luxemburgische Eisenbahngesellschaft, die ein Drittel der 55 Züge und der 17 Verbindungen am Tag fährt, verhindert, dass der französische Streik die Grenzgänger auf den Bahnhöfen stehen lässt. Nur: Wenn am Ende die CFL alleine die Strecke Luxemburg – Thionville – Metz – Nancy fährt, dann wird es auch für die Grenzgänger eng.

Im TGV Bereich von Luxemburg nach Paris verbessert sich die Situation ein wenig. Insgesamt sieben TGV fahren nach Paris. Davon allerdings nur zwei von Luxemburg, fünf von Metz. Zurück fahren fünf TGV, davon drei nach Metz und zwei nach Luxemburg. Auf der Querverbindung von Straßburg in die Bretagne gibt es am Mittwoch keinen Zug. Nach Straßburg fährt von Luxemburg ebenfalls kein Zug, wie auch die Verbindung von Frankfurt über Saarbrücken nicht bedient wird.

Ob der Streik seinen Sinn noch erfüllt – gegen die Strukturveränderung des Unternehmens SNCF zu kämpfen und die Konkurrenz auf französischen Schienen zuzulassen – ist fraglich. Denn am Dienstag Nachmittag stimmte die Nationalversammlung beiden Vorhaben zu. Ob der anhaltende Streik an der Entscheidung noch rüttelt bleibt abzuwarten.

Im Überblick

Zwischen Paris und Luxemburg zirkulieren am Mittwoch nur 2 TGVs, die Strecke nach Straßburg wird überhaupt nicht bedient.

Bei den TERs fahren:

von Nancy nach Luxemburg: Sieben Hin- und vier Rückfahrten

von Metz nach Luxemburg: 19 Hin- und 17 Rückfahrten

von Thionville nach Luxemburg: 22 Hin- und Rückfahrten

Mehr Informationen ob und wie die Züge fahren gibt es für Pendler und Zugreisende unter www.sncf.com und www.ter.sncf.com/grand-est