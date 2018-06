Der angekündigte Streik im Senioren- und Pflegeheim “An de Wisen” in Bettemburg hat am Mittwoch (6.6.) um 6 Uhr begonnen. Auslöser ist die Weigerung der Betreiber, einem Teil der Beschäftigten die ihnen laut Kollektivvertrag zustehenden Aufbesserungen zu zahlen.

Von den rund 200 Beschäftigten des Bettemburger Senioren- und Pflegeheims dürfen sich nur jene an der Arbeitsniederlegung beteiligen, die in den Genuss des sogenannten FHL-Kollektivvertrags (Spitalsektor) kommen.

Der Streikankündigung gingen monatelange Gespräche voraus, zuletzt beim nationalen Schlichtungsamt. Ein Betrieb kann nur bestreikt werden, wenn die Schlichtungsprozedur erfolglos zu Ende ging. Der OGBL hatte am Montagabend das Scheitern der Schlichtungsprozedur erklärt.

Am Donnerstag wollen auch die Mitarbeiter des Seniorenheimes “Les Parcs du 3e Age” in Bartringen in den Streik treten. Folgen sollen auch die von Zitha Senior verwalteten Häuser in Petingen, Luxemburg und Consdorf.

Am Samstag findet um 11 Uhr vor dem Seniorenheim Zitha in der gleichnamigen Straße in Luxemburg eine Solidaritätskundgebung mit den Streikenden statt.