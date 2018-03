Pornostar Stephanie Clifford, die unter dem Namen Stormy Daniels auftritt, hat angeblich Beweise für eine frühere Affäre mit US-Präsident Donald Trump. Das sagte ihr Anwalt Michael Avenatti dem Sender CNN, nachdem er zuvor auf Twitter ein Foto mit einer CD oder DVD veröffentlicht hatte – kommentiert mit dem Satz: “Wenn ein Bild mehr wert ist als 1000 Worte, wie viel ist dieses wert????” In dem CNN-Interview erklärte Avenatti nun, dass das Foto ein “Warnschuss” an Trump und sein Team sei.

If “a picture is worth a thousand words,” how many words is this worth?????#60minutes #pleasedenyit #basta pic.twitter.com/eCkU0JBZaR

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 23. März 2018