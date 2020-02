Was heute mitten in Esch liegt, befand sich früher außerhalb der Ringmauer der Stadt. Der heutige St.-Joseph-Friedhof zum Beispiel. Er war damals ein weitläufiger Tiergarten und gehörte zum Jagdgebiet der lokalen Edelleute. Die ersten Gräber kamen 1866. Da war Esch bereits über seine rue des Remparts hinausgewachsen. In aller Eile mussten im „Tiergarten“, wie der Ort noch bis um 1940 genannt wurde, die Opfer der Cholera, die Esch heimgesucht hatte, bestattet werden.

Der alte Friedhof „Saint-Jean“ liegt nur einige Hundert Meter weit entfernt, in der Grand-rue. 1878 wurde er definitiv geschlossen und abgerissen. Heute erhebt sich dort die Grundschule. Die rue de l’Eglise erinnert noch an die damalige Kirche.

Älter als der Friedhof selbst

Ein Teil der alten Gräber kam auf den neuen Friedhof. Das erklärt auch, warum sich heute dort Monumente und Inschriften befinden, die älter sind als der Friedhof selbst. Henri Strottner und Ed Maroldt mögen diesen Ort. Schön ist er besonders auch jetzt, im Herbst, wenn die Sonne durch das bunte

Laub der zahlreichen Bäume hindurchscheint und die Statuen, Gräber und Grabkapellen in ein weiches Licht hüllt. Die Atmosphäre weckt Erinnerungen an den „Cimetière du Père Lachaise“ in Paris. Der frühere Verantwortliche des „Jousefskierfecht“ und der pensionierte Deutschlehrer kennen zu fast jedem Grab eine Geschichte. Sei es über den Künstler, der es entworfen hat, oder über den, der dort bestattet liegt. Schriftsteller, Sportler oder Politiker, Menschen aus Esch oder die dorthin gezogen sind und Geschichte geschrieben haben.

Der Friedhof Saint-Jean ist ein Ort der Stille Eine sehr fein gearbeitete Frauenfigur und eine der wenigen komplett frei stehenden Statuen Die Familie Brancodoro waren aus Italien stammende Schuhhändler in Esch Auch diese betende Frau, die auf einer Mondhalbkugel steht, ist ein gutes Beispiel für eine mustergültige Restaurierung Das bemerkenswerte Relief aus Kupfer ist ein Werk des elsässischen Künstlers Heinrich Waderé (1865-1950) Das Grab der Familie Reckinger. Entworfen wurde es von Duilio Donzelli. Von den Eschern nicht wertgeschätzt, verließ er die Stadt und machte im Ausland eine große Karriere. Eines der beliebtesten Gräber auf dem Friedhof. Davon zeugen die frischen Blumen in den Händen des Engels. Das Grab von Jean-Pierre Michels (1877-1917), der während des Ersten Weltkriegs Bürgermeister in Esch war Dieses spezielle Grabmal sollte unbedingt gereinigt werden, so Henri Strottner Das Grab des Journalisten und Politikers Jean Wolter (1926-1980) Ein sehr altes Grab. Früher waren solche Stelen oft mit einer grau-blauen Farbe angestrichen, um den Stein zu schützen. Paul Meder bewohnte eines der wenigen Art-Nouveau-Häuser in Luxemburg. Seit 1992 ist im Meder-Haus das Jugendhaus untergebracht. Dieses Grab stammt vom international renommierten Skulpteur Jean Mich (1871-1932) aus Machtum. Er stand der Jugendstil-Bewegung nahe und entwarf u.a. imposante Grabmonumente in China. Louis Pilot spielte u.a. für Standard Liège und die Luxemburger Nationalmannschaft, die er 1978-84 auch trainierte. Pilot wurde 2004 zum besten Luxemburger Spieler der letzten 50 Jahre gewählt. Edmond Dune (1914-1988) war ein luxemburgischer Autor, Dichter und Dramaturg, der seine Werke in französischer Sprache verfasste In Erinnerung an Caspar Mathias Spoo. C.M. Spoo (1837-1914) war Geschäftsmann, Abgeordneter und Verfechter der luxemburgischen Sprache. Grabkapellen wie diese gibt es einige auf dem „Jousefskierfecht“. Sie wecken Erinnerungen an den „Cimetière du Père Lachaise“ in Paris. Aldo Bolzan (1933-2013) war ein luxemburgischer Radrennprofi aus Esch. Er war sechsmal bei der Tour de France dabei. 1958 war er gemeinsam mit Marcel Ernzer und Jempy Schmitz in der Nelux-Equipe, die Charly Gaul zum Tour-Sieg verhalf. Priester Jacques Kayser kam 1866 zurück nach Esch, um den Cholera-Kranken zu helfen. Er selbst wurde ein Opfer dieser ansteckenden Krankheit. Eine sehr fein gearbeitete Frauenfigur und eine der wenigen komplett frei stehenden Statuen Previous Next

Für unsere Fotogalerie haben wir nur einige Monumente herausgepickt. Bei einem Spaziergang durch die einzelnen Reihen gibt es viele weitere zu entdecken. Damit ein Besuch sich auch in Zukunft noch lohnt, setzt sich Henri Strottner dafür ein, dass die Monumente auf dem Friedhof jährlich von der Gemeinde gesäubert und wenn nötig restauriert werden. Ed Maroldt kann sich zudem vorstellen, dass man eine Patenschaft für ein Grab beantragen kann. Diesem Ort der Stille, mitten im Herzen von Esch, würde das sicher guttun.