Gewalt in der Geburtshilfe ist kein Randphänomen, sondern Alltag

auf Entbindungsstationen – auch in Luxemburg. Der vor vier Jahren ins Leben gerufene “Roses Revolution Day” macht auf dieses Tabu aufmerksam: am 25. November, dem gleichen Datum wie dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.

Valérie Peiffer (Foto: Didier Sylvestre) ist dreifache Mutter. Zwei Geburten, beides ungewollte Kaiserschnitte, hat sie alles andere als positiv erlebt. Das dritte ...