Die deutsche Firma Knauf Insulation kündigte im Februar an, im Gewerbegebiet “Pafewee” eine Fabrik eröffnen zu wollen, in der jährlich 110.000 Tonnen Steinwolle produziert werden. Die Gemeinden Differdingen und Sanem widersetzten sich aber dem Projekt und lehnten es ab, eine Baugenehmigung zu erteilen. Sie befürchteten einen hohen Energieverbrauch und die damit verbundenen Schadstoffemissionen sowie eine Erhöhung des Lasterverkehrs.

Laut RTL-Informationen ist das Projekt der Firma Knauf jetzt vom Tisch – zumindest hierzulande. Das Werk soll jetzt 20 Kilometer hinter der französischen Grenze, bei Yutz und Illange (Thionville), entstehen.

In einer ersten Reaktion auf den sozialen Netzwerken bedauert Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) die Entscheidung. Durch den Westwind kämen die Emissionen sowieso nach Luxemburg, die Arbeitsplätze, Steuern usw. würden jetzt aber in Frankreich bleiben. Und wir müssten weiterhin die Steinwolle importieren, um unsere Häuser zu isolieren. Das Ganze erinnere ihn an den Fall “Ikea”.