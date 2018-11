Gibt es bei der Tram nicht bald bessere Löhne, dann wird sie lahmgelegt. Das ist der Tenor der Pressemitteilung, die die Gewerkschaften gemeinsam am Dienstag veröffentlichten. Sollten die Verhandlungen beim Schlichtungsamt keine Lösung bringen, “ist ein Streik unumgänglich”. Eine klare Ansage an die Direktion von Luxtram SA, die Regierung und die Verwaltung der Stadt Luxemburg. Doch um was geht es beim Streit eigentlich?

Die Liste der Forderungen von der Belegschaft der Straßenbahn und den Gewerkschaften ist eigentlich ziemlich kurz: Die Lohn- und Arbeitsbedingungen sollen an die der anderen öffentlichen Transportunternehmen angepasst werden. Also mehr Lohn und kürzere Schichten für die Fahrer. Denn das Unternehmen gehöre schließlich zu zwei Dritteln dem Luxemburger Staat und zu einem Drittel der Stadt Luxemburg. Also, so die Logik der Gewerkschaft, müssten bei Luxtram die gleichen Arbeitsbedingungen herrschen wie beispielsweise bei der CFL oder AVL.

Bisher orientieren sich die Löhne der Fahrer an den Löhnen der Privatwirtschaft. “Und hier auch eher an der unteren Grenze”, betont Christian Sikorski vom OGBL. Außerdem würden die Fahrer zu lange arbeiten müssen. “In Ausnahmefällen muss die Belegschaft knapp 13 Stunden arbeiten. Die Ausnahmen bleiben aber keine Ausnahmen: Während der ‘Fouerzäit’ beispielsweise waren lange Schichten und zu kurze Ruhezeiten der Regelfall.” Das führe zu Müdigkeit, Unkonzentriertheit und schlechter Stimmung bei den Angestellten und erhöhe das Risiko von Unfällen. “Das möchte niemand”, sagt Sikorski. Die ersten würden auch schon Konsequenzen ziehen. “Da es nicht weitergeht, haben manche schon ihre Kündigung vorbereitet.”

Die Direktion von Luxtram stelle sich allerdings stur, schreiben die Gewerkschaften. Seit Dezember sei man im Streit kaum einen Schritt weitergekommen, trotz vielen Versprechungen. Doch weder hat das Reglement intern die Situation verbessert, noch hätte ein Kompromissvorschlag der Direktion eine tatsächliche Verbesserung für die Belegschaft bedeutet. “Der bisherige Vorschlag von Luxtram, die Einstiegsgehälter in den ersten drei Jahren minimal zu erhöhen, ist ein reines Scheinzugeständnis. Und in puncto Schichten ist man uns überhaupt nicht entgegengekommen.” Deswegen sei der Vorschlag der Direktion, der kurz vor den Wahlen vorgelegt wurde, auch von der Belegschaft einstimmig abgelehnt worden.

Die Gewerkschaften vermuten hinter der fehlenden Kompromissbereitschaft der Direktion politische Gründe. Im Presseschreiben wird Luxtram vorgeworfen, den Ausbruch des drohenden Sozialkonfliktes bis nach den Parlamentswahlen gezielt hinausgezögert zu haben – damit die Wahlen nicht beeinflusst werden. “Außerdem hält sich die Direktion an die Anweisungen des Verwaltungsrats. Dort sind aber nur der Staat und Luxemburg-Stadt durch Beamten vertreten. Die Politik kann also nicht einfach behaupten, sie habe mit der Sache nichts zu tun. Es ist fast so, als würde die Direktion als Puffer missbraucht”, schildert Sikorski die Situation.

Da es sonst keine ernst zunehmenden Vorschläge der Direktion gegeben habe, ziehe man nun vor das Schlichtungsamt. Es sei “die letzte Chance, einen Sozialkonflikt bei Luxtram SA zu verhindern”. Die Gewerkschaften hoffen auf konstruktive Gespräche und eine schnelle Lösung, sind aber auch auf ein Scheitern der Gespräche vorbereitet. “Je nachdem wie es läuft, könnte die Tram schon an den kommenden Feiertagen stillstehen.”