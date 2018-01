Ein Sturm hat Luxemburg am Mittwoch fest im Griff. Der Wind zieht aus dem Westen über das Land und erreicht Windspitzen von bis zu 115 km/h. Das meldet Météo Boulaide am frühen Morgen.

Desweiteren sei es nicht auszuschließen, dass es zu einem Gewitter kommt und demensprechend zu noch höheren Windgeschwindigkeiten.

Auquaplaning-Gefahr

Die Polizei meldet eine umgefallene Straßenlaterne auf der A13 von Petingen in Richtung Esch vor dem Tunnel Ehleringen. Wegen des Sturms warnt die ACL, dass Fahrer gut aufpassen müssen. Es könnten zudem verschiedene Hindernisse, wie zum Beispiel Mülltonnen, Tüten, Baustellenmaterial oder Äste, die Straße blockieren.

Auf den Autobahnen befinden sich wegen des starken Regens große Pfützen. Achtung: Es besteht die Möglichkeit von Wasserglätte.

Bäume auf den Straßen

Die Polizei meldet weitere Hindernisse. Es liegen Bäume auf den Straßen an folgenden Orten: zwischen Déierbech und Heisdorf; zwischen Ischpelt und Donkols; zwischen Wintger und Wiltz; zwischen Roodt/Ell und Colpach; zwischen Niederwampach und Grümelscheid; zwischen Böwingen/Attert und Bissen; zwischen Moutfort und Münsbach, zwischen Wolwen und Pärel; zwischen Grousbous und Vichten; zwischen Clerf und Eselborn; zwischen Niederfeulen und Ettelbrück; zwischen Sandweiler und Neihaischen; zwischen Windhof und Garnich; zwischen Val de Hamm und Pulvermühle; zwischen Sandweiler und Oetringen; zwischen Echternach und Berdorf; auch im Blumenthal, in Remerschen bei den Weihern, bei Alzingen, bei Manternach, bei Käerjeng und Fingig wurden umgefallene Bäume gemeldet. Auch zwischen Girst an Dickweiler, in Goetzingen und bei Oberfeulen und Mertzig blockieren inzwischen Bäume die Straßen.

Die Polizei meldet Unfälle zwischen Windhof und Garnich; bei Bettel und zwischen Mertert und Manternach. Auf der A1 in Richtung Trier kommt es an der Abfahrt Kirchberg zu einem Unfall. Zwei Autos blockieren die Fahrbahn. Die A13 in Richtung Petingen (Höhe Altwies und Esch) ist zum Teil überschwemmt.

Auch in Deutschland…

Auch im benachbarten Rheinland-Pfalz werden zahlreiche Zwischenfälle wegen des Sturms gemeldet. Heftige Orkanböen haben am Mittwochmorgen in Rheinland-Pfalz zahlreiche Bäume umgeworfen. Viele Straßen waren blockiert, vor allem in der Eifel und im Hunsrück.

Alle Einsatzstellen seien am Rotieren, sagte eine Polizeisprecherin. Einen Überblick über das Ausmaß der Schäden gab es zunächst nicht. “Ich glaube, wir werden diese Bäume heute nicht mehr zählen können.” Es seien einfach zu viele, erklärte die Sprecherin. Sie rechnete mit erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Das meldete dpa am frühen Mittwochmorgen.

Und in Frankreich…

Besonders der Nordosten Frankreich ist von dem Sturm betroffen. Météo France hat bereits Wetterwarnungen herausgegeben. In 49 Départements wurde die “Vigilance Orange” ausgerufen.

