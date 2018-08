Am 30. Juni, einem sonnigen Samstagnachmittag, der ganz entspannt werden sollte, kam Puto G., ein Rapper mit kapverdischen Wurzeln, am Baggerweiher in Remerschen ums Leben. Er war der erste von bislang zwei Toten in dieser Saison. Jetzt überprüft die Polizei, ob gegebenenfalls unterlassene Hilfeleistung vorliegt.

Am 30. Juni hatte sich der 27-jährige Puto G. mit Freunden und Bekannten am Baggerweiher in Remerschen verabredet. Er war einer der Letzten, die zur Gruppe dazustießen. Keiner konnte zu dem Zeitpunkt ahnen, dass sich gegen 15.40 Uhr dramatische Szenen abspielen würden. Kurze Zeit nachdem Puto G. am Baggerweiher angekommen war, beschloss er, baden zu gehen.

All dies kann man in einem Beitrag in der Wochenzeitung Contacto nachlesen, den wort.fr übernommen hat und der für reichlich Aufsehen gesorgt hat.

Inês Varela, eine Bekannte von Puto G., schildert dabei sehr präzise, wie das Unheil seinen Lauf nahm: “‘Le rappeur est entré dans le lac, a fait quelques brasses puis il s’est laissé couler à la verticale, les pieds vers le bas. Il a mis les mains en l’air, comme pour dire olá ou tchau, tout sourire, les yeux ouverts, et s’est laissé couler’, rapporte Inês. Ce fut la dernière fois que la Portugaise a vu son ami en vie.” Weiter heißt es: “15h39, il a plongé. 15h40, il n’a plus émergé.” In dem Betrag wird scharfe Kritik an der Badeaufsicht geäußert, die die junge Frau nicht ernst genommen haben soll, als sie diese voller Panik alarmierte, nachdem Puto G. nicht mehr aufgetaucht war. Die Badeaufsicht versuchte, die junge Frau zu beschwichtigen. Per Lautsprecher wurde dann eine Durchsage gemacht.

Angeblich keinen Glauben geschenkt

Man schenkte ihr und ihren Bekannten angeblich keinerlei Glaube, obwohl alle beteuerten, dass Puto G. einen Badeunfall erlitten habe und man schnellstens den Notruf und die Feuerwehr alarmieren sollte.

Einer der Angestellten habe angeblich gar den Verdacht geäußert, dass Puto G. wohl eine Siesta mache, nachdem er Cannabis geraucht habe. “L’indifférence des employés contrastait avec le désespoir du groupe. Durant une heure, les amis ont insisté pour que le personnel du lac appelle les secours. Ils ne disaient pas non, ils disaient: ‘Restez calmes, nous sommes déjà en train de résoudre la situation, les pompiers sont déjà en chemin'”, heißt es weiter.

Taucher finden Leiche

Eine Stunde nachdem die Bekannten von Puto G. Alarm geschlagen hatten, wurde dann der Notruf alarmiert. Um 18.50 Uhr entdeckten Taucher den Leichnam des 27-Jährigen, dessen Tod reichlich Fragen aufwirft.

Mittlerweile hat sich nämlich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. In einem Schreiben heißt es: “Au vu des éléments portés à la connaissance du substitut de service en date du 30 juin 2018, aucune autopsie n’a été ordonnée, l’intervention d’un tiers dans le cadre du décès de la personne en question ayant pu être exclue dès le début. Les circonstances dans lesquelles la personne en question a été retrouvée, ont aussi permis d’exclure dès le jour des faits que des algues étaient en relation causale avec ce décès. Il s’agit donc d’une noyade accidentelle.”

Affaire à suivre

Im Klartext: Es handelt sich also um einen Badeunfall, der nicht in Verbindung steht mit den Algen. Die Polizei überprüft allerdings nun, ob unterlassene Hilfeleistung vorliegt. Affaire à suivre demnach…