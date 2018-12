Die Entscheidung der Stadt Esch, den Gebäudekomplex des “Ciné Ariston” nicht zu kaufen, dominierte die Haushaltsdiskussionen, die am Montag im Gemeinderat geführt wurden. Ansonsten fehlte den Oppositionsparteien LSAP und “déi Lénk” vor allem eine langfristige Vision der CSV-“déi gréng”-DP- Mehrheit für die Stadt Esch. Rat Marc Baum sprach im Zusammenhang mit dem Budget von “erdrückender Mittelmäßigkeit”.

Die Finanzsituation der Stadt Esch sei heute so gut wie schon lange nicht mehr, erklärte Rat Marc Baum (“déi Lénk”). Das liege nicht nur an den Mehreinnahmen durch die Gemeindefinanzreform des LSAP-Innenministers Dan Kersch, sondern auch an der schlechten Durchführungsrate der neuen Mehrheit. Im vergangenen Jahr seien von den im Haushalt 2018 geplanten 113 Millionen nur 67 Millionen Euro ausgegeben worden. Das ...