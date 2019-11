Entnervte Fahrer und wütende Busbenutzer: Neben zahlreichen kleinen Baustellen, sind es vor allem die Arbeiten an der Trambahn sowie die Großbaustelle in der Hollericher Straße, die den Verkehr in der Stadt zu einem Horrortrip machen. Die Reorganisation der Buslinien brachte zusätzliches Chaos. Die gute Nachricht: Die Arbeiten in der rue de Hollerich dürften einige Monate früher als geplant abgeschlossen sein.

Täglich fahren um die 200.000 Autos in die Hauptstadt, etliche tun das über Hollerich, wo zurzeit eine der größten Baustellen der Stadt den Autofahrern das Leben erschwert. Zwischen der rue Wenceslas 1er und der route d’Esch werden Sanierungsarbeiten im großen Stil durchgeführt: Erneuerung der Wasser- und Gasleitungen, der öffentlichen Beleuchtung, des Glasfasernetzes, um nur einige zu nennen.

Laut Romain Breuer, Baustellenkoordinator der Gemeinde Luxemburg, kommen die Arbeiten allerdings so gut voran, dass sie anstatt wie ursprünglich geplant im Dezember 2020 schon im Juli 2020 abgeschlossen werden können, vorausgesetzt, dass nicht ein zu harter Winter dem Ganzen ein Strich durch die Rechnung macht. Zwischen der Hollericher Kirche und der rue Jean–Baptiste Merkels seien die Sanierungsarbeiten quasi abgeschlossen, es fehle nur noch der neue Belag. Der werde im Frühjahr gelegt.

In dem Abschnitt zwischen der rue J.-B. Merkels und der rue Wenceslas 1er (wo sich die Steuerbehörde befindet) sind die Arbeiten auf der Seite mit den geraden Hausnummern fertig.

Gearbeitet wird noch am Mittelstreifen, wo die Gasleitungen ersetzt werden. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, werde man auf der anderen Straßenseite mit den Sanierungsarbeiten beginnen. Diese werden nachts durchgeführt: Da schwere Lkws die Leitungen heranschaffen, muss eine Fahrbahn für den Verkehr gesperrt werden. Das sei aber nur nachts möglich, da tagsüber wegen des heftigen Verkehrs zwei Fahrbahnen offen bleiben müssen. Nachts wird der Verkehr in Richtung Bahnhof durch die rue de Strasbourg umgeleitet.

Reorganisation löst Chaos aus

Die Straßburger Straße mündet in die „Nei Avenue“, und an dieser Kreuzung sind schon zu normalen Verkehrszeiten Nerven wie Drahtseile von großem Nutzen. Momentan ist es dort wegen des eingeschränkten Verkehrs in der Avenue de la Liberté noch beschwerlicher. Hinzu kommt, dass wegen der Arbeiten an der Tramtrasse eine Reorganisation der Buslinien notwendig wurde, die nun zusätzlich die Durchfahrt durch die „Al Avenue“ verhindert. Diese Reorganisation, die vorige Woche in Kraft trat, brachte viele Verkehrsteilnehmer an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Die Verspätungen der ersten Tage waren phänomenal: Die Rede ging nicht von Minuten, sondern von Stunden.

Dass es am ersten Tag Probleme geben würde, damit hatte man in der Stadtverwaltung gerechnet, sagt Patrick Goldschmidt, der für den Verkehr zuständige Schöffe. Dass es aber zu einem Chaos dieses Ausmaßes gekommen sei, habe doch jeden überrascht. Man hatte schnell zwei Hauptprobleme so weit wie möglich behoben. Erstens hielten sich viele Autofahrer nicht an die neuen Verkehrsregelungen. Die aufgestellten Schilder seien vielleicht zu klein gewesen, um bemerkt zu werden. Auf Anordnung der Bürgermeisterin seien größere Verbotsschilder an den Kreuzungen rue Origer/Al Avenue und der place Wallis aufgestellt worden. Zusätzlich stehen dort seit vergangenem Mittwoch Beamte, um Fahrer davon abzuhalten, in die Avenue de la Gare zu fahren. Dabei wechseln sich Polizisten mit Gemeindebeamten ab. Die Durchfahrt der Al Avenue ist nur Anwohnern, Lieferanten und Bussen gestattet. (siehe Karte) Apropos Busse: Nicht alle Linienbusse, die durch die Avenue de la Gare fahren, halten auch dort. Das werde aber vielleicht noch geändert, sagt Goldschmidt.

Schlecht eingestellte Ampeln

Wie sich herausstellte, wurde zwar das Chaos in der Avenue de la Gare auf diese Weise erfolgreich bekämpft (der Busverkehr fährt dort nun reibungslos), doch dann staute es an der Rocade de Bonnevoie: Die Ampeln an der Avenue Charles de Gaulle blieben nur wenige Sekunden auf Grün, sodass nur sehr wenige Busse auf einmal auf den Boulevard d’Avranches fahren konnten.

Das Problem mit Ampeln, die nicht an die neuen Verkehrsbedingungen in der Stadt angepasst sind, besteht noch an anderen Stellen wie z.B. an der Ausfahrt des Parkhauses Hamilius in die Avenue Emile Reuter. Nicht nur, dass es nur eine einzige Ausfahrt aus diesem Parkhaus gibt, auch müssen sich die Fahrer, die zu den Spitzenstunden von dort weg wollen, mit denjenigen Fahrern um die Vorfahrt „streiten“, die vom Boulevard Prince Henri kommen.

Es werde in naher Zukunft wohl noch zu einigen Änderungen kommen, auch was den Busdienst betreffe. So habe man schon nach kurzer Zeit einsehen müssen, dass der erst kürzlich geschaffene Gratis-Shuttle „Gare“, der nur im Bahnhofsviertel zirkuliert (Gare Quai 7, Al Avenue Quai 1, Fortuna, Spuerkeess, Paris-Zitha Al Avenue Quai 2), doch nicht so nützlich sei wie anfangs gedacht.

Problemfall RGTR

Die regionalen Busse dürften wohl am meisten von den Änderungen der Buslinien betroffen sein. Mehrere Randgemeinden protestierten schon, weil ihre Bewohner nicht mehr direkt bis ins Zentrum der Stadt kämen. Um den Bahnhofsplatz und die Avenue de la Gare zu entlasten, wurden die Haltestellen des Eurobusses (Linien 144, 172, 192, 194, 195) in die Rocade de Bonnevoie verlegt. Diese sind vom Bahnhof aus über die schmale Fußgängerbrücke Richtung Bonneweg zu erreichen. Busse in Richtung Stadtzentrum und Kirchberg halten an der Haltestelle Rocade 3, die in Richtung Hesperingen und weiter an der Rocade 4.

Dass die Bewohner aus diesen Gebieten nicht ganz froh über die Umstellung sind, kann Goldschmidt gut nachvollziehen.



Erklärtes Ziel der Gemeinde ist es, jeglichen Regionalverkehr aus der Stadt zu verbannen. Deswegen würden aber RGTR-Busbahnhöfe in der Peripherie benötigt, wo die Fahrgäste auf die städtischen Linien umsteigen können, um ins Stadtzentrum zu gelangen. Doch das sei leider nicht für morgen.