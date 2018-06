Es war ein folgenschwerer Unfall, der sich in der Nacht vom 13. zum 14. April zwischen Heinerscheid und Weiswampach ereignet hat. Ein Polizist kam dabei ums Leben, seine Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt.

“Tödliche Verfolgungsjagd” lautete denn auch der Titel in der Tageblatt-Ausgabe vom Montag, 16. April. Ein Polizeikombi und ein Polizeibus hatten nachts gegen zwei Uhr die Verfolgung eines flüchtigen Fahrers aufgenommen, der sich zuvor in Weiswampach einer Kontrolle entzogen hatte. In der Ausfahrt Lausdorn auf der N7 wollte der Polizeikombi wenden, um wieder in Richtung Weiswampach zu fahren. Ein im Eiltempo herannahender Polizeitransporter mit drei Insassen prallte mit voller Wucht gegen das Auto. Der Fahrer des Kombis starb noch an Ort und Stelle, seine Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht und musste notoperiert werden. Auch die drei Insassen des Transporters wurden verletzt.

Großer Fahndungsdruck

So viel zu den Fakten. Was dann folgt, ist eine haarsträubende Geschichte. Unter großem Fahndungsdruck nahm die Polizei ein paar Stunden nach dem Vorfall zunächst den falschen “flüchtigen” Fahrer fest. Dabei handelte es sich um den Angestellten eines Supermarktes, der den gleichen Wagen fährt wie der Gesuchte. Am gleichen Tag wird schließlich auch der richtige Fahrer ermittelt und festgenommen. Gegen den Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er wird der fahrlässigen Tötung sowie der Körperverletzung beschuldigt und kommt neun Tage in Untersuchungshaft.

Sein Anwalt Me Daniel Baulisch fordert ein unabhängiges technisches Gutachten, das den genauen Unfallhergang klären soll. Baulisch wirft u.a. die Frage auf, warum der Polizeibus vor Ort war, obwohl die eigentliche Verfolgungsjagd abgebrochen wurde. Zudem mutmaßt de Jurist, dass der Polizeibus höchstwahrscheinlich sehr schnell unterwegs war.

Rund eine Woche nach dem Unfall wird dann ein Ermittlungsverfahren gegen den Polizeibeamten, der den Transporter fuhr, eingeleitet. Seitdem ist es ruhig geworden um die “Akte Lausdorn”. Seitdem brodelt aber auch die Gerüchteküche. Die Pressestelle der Justiz erklärt: Die Ermittlungen laufen und gehen ihren Weg.