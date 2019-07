Am Montag wird François Bausch vor der Presse über kostenlosen öffentlichen Verkehr reden können. Sicherlich eine willkommene Abwechslung für den vom Polizei- und anderen Registern geplagten Minister.

Eigentlich wollten wir das Thema vor diesem Herbst nicht mehr behandeln, allerdings machte der grüne Minister himself uns einen Strich durch diese Rechnung und statt auf Rekordtemperaturen, Klimawandel, Ozon, Flüchtlingsproblematik usw. eingehen zu können, also hier nochmals einige Überlegungen zu Datenschutz, Datenfülle, Datenvorratsspeicherung …

Nach der Ju-Cha-Aufregung kommen immer mehr staatliche Datenbanken aus der okkulten Ecke ans Tageslicht: Laut dem Minister soll es insgesamt acht solcher Sammlungen geben, die im Herbst mit entsprechenden Reglementen bestückt werden sollen. Es besteht also weiter und mehr denn je Handlungsbedarf; die optimistische Sichtweise von Justizminister Braz, der gerne auf das europäische, unter Luxemburger sprich seiner Ägide entstandene Datenschutzreglement verweist, das er als bestes weltweit bezeichnet, reicht nicht mehr aus, um die Gemüter zu beruhigen. Zu viel wird da unkontrolliert über die Menschen im Lande abgefragt, zu unübersichtlich sind die diversen Informationssammlungen über die Bürger.

Dass François Bausch nun in eine europäische Vorgabe zur Sicherheit in der Luftfahrt, genauer das Screening der Mitarbeiter, die „air-side“ Zugang haben, hineininterpretiert, dass alle Quellen (für eben diese Kontrolle des Personals) genutzt werden müssten (wobei im Original die Einschränkung steht, dass der Staat abschätzen darf, welche der Quellen genutzt werden sollte), verdeutlicht die in Regierungskreisen vorherrschende Aufregung um das Thema. Dies, zumal Bausch eingangs der Pressekonferenz zum Thema unterstrich, die Umsetzung der EU-Vorgabe verdeutliche, dass die Datenschutz-Theorie etwas anderes sei als die Praxis, bei der es immerhin um die Sicherheit von Menschen gehe.

Somit soll, wenn das Parlament das entsprechende Gesetzesprojekt durchwinkt, ein Polizeiregister, für das es (noch) keine Regeln gibt, von Polizeibeamten dazu genutzt werden, um zu überprüfen, inwiefern Bewerbern Zugang zu einem Job am Flughafen gewährt wird. Für diese Bewertung gibt es im Übrigen auch keine Regeln.

Solche Machtfülle für die „Forces de l’ordre“ scheint denn doch übertrieben.

Inzwischen haben auch die Piraten nach anfänglicher Ladehemmung verstanden, dass es sich bei der Datenfrage um ihr ureigenes Terrain handelt. Ihr Präsident Sven Clement schießt mittlerweile mit neuer Munition auf die Regierung, der er u.a. vorwirft, das Instrument der Vorratsdatenspeicherung, von der die Richter des Europäischen Gerichtshofes festgestellt hatten, dass sie gegen Grundrechte verstößt, weiter zu nutzen.

Demnach bleibt weiter erheblicher aufklärender Nachholbedarf.