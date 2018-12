„European Town of Sport 2019“, reichlich Diskussionen um ein neues Stadion für

den F91 Düdelingen und ein Ultimatum von Flavio Becca: In den vergangenen Tagen gab es viel Gesprächsstoff rund um das Thema Sport in der „Forge du Sud“. Grund genug, bei den Gemeindeoberen nachzuhaken.

Tageblatt: Vor ein paar Tagen wurde Düdelingen als „European Town of Sport 2019“ ausgezeichnet. Was bedeutet das für die Stadt, Herr Spina?

Loris Spina: Interessant ist, dass die Initiative von unserem „Service des sports“ ausging. Wir haben das natürlich voll unterstützt und uns gleich das Bidbook zukommen lassen. Nachdem wir unsere Kandidatur gestellt hatten, wurde eine Delegation bei uns vorstellig, die ...