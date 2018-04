60 Häftlinge haben am Donnerstag gegen 13 Uhr ihre Arbeit in der Waschküche niedergelegt. Der Streik dauerte bis 14.20 Uhr und verlief ohne Gewalt. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Nachmittag mit.

In der Strafvollzugsanstalt in Schrassig sind 575 Personen inhaftiert, davon 32 Frauen. Informationen zu den Gründen des Streiks sind zurzeit noch nicht bekannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Häftlinge in Schrassig wegen der Haftbedingungen streiken. Bereits vor Kurzem, am 30. März, kam es zu einem Sitzstreik in der Strafvollzugsanstalt.