Es hat schon Tradition, das kuriose Mikrofonballett auf Pressekonferenzen der Regierung. Erst wird vor einem Minister ein bunter Tonabnehmer-Blumenstrauß aufgebaut. Nach ein paar einleitenden Sätzen übergibt der Politiker das Wort an einen neben ihm hockenden Experten. Daraufhin werden sämtliche Mikrofone nach links gerückt, um auch diesen adäquat einzufangen. Danach ist ein Direktor dran, der auf der anderen Seite sitzt. Also werden alle Mikros und Ständer wieder nach rechts gehievt. Optional wird noch ein Zwischenstopp beim Regierungsrat am Tischende eingelegt.

Einige Minister scheuen sich nicht davor, persönlich an der Tontechnik Hand anzulegen und die Journalistenmikrofone mitzuschieben. Das soll zeigen, wie pragmatisch, volksnah und höflich das Regierungsmitglied ist. Und welcher Presseheini wird noch böse sein, nachdem ein echter Minister für ihn den Assistenten gespielt hat?

Zwei Fragen stellen sich trotz des Frohmuts, den das Ballett verbreitet: Wieso bringt RTL nicht einfach drei Mikrofone mehr mit? Und wie sehr ist die Kacke am Dampfen, wenn auf dem Podium gleich vier hochrangige Beamte sitzen?

Umweltministerin Carole Dieschbourg wurde am Montag von einem Regierungsrat, einem Direktor und einem „Chef d’arrondissement“ sekundiert. Bis auf die Ballett-Einlagen handhabte die Primaballerina die Veranstaltung relativ souverän. Denn die Vorwürfe, die im Raum standen, wogen ziemlich schwer: War die Genehmigung ihrer Behörde für Roberto Traversinis Gartenhausrenovierung legitim, obwohl das Gebäude in gleich mehreren Umweltzonen steht? Oder hat die grüne Ministerin dem Parteifreund einen Gefallen erwiesen?

Dieschbourg und ihre Experten erklärten: Alles ging den behördlich akkuraten Gang; die Entscheidung fiel nicht leicht; ob sie rechtens ist, soll ein Gericht entscheiden; und dass so eine juristische Klärung nötig ist, kommt alle nasenlang vor. Man sollte sich nach all der Skandallust, die die Affäre Traversini geweckt hat, eines bewusst machen: Es könnte einfach der Wahrheit entsprechen, was Dieschbourg da behauptet. Traversini hat als Bürger einen Antrag eingereicht. Und der muss nun mal von den Behörden bearbeitet werden. Sowohl Förster als auch die Beamten werden immer wieder mit Fragen konfrontiert, auf die Regelwerke keine klaren Antworten haben und bei denen sie interpretieren müssen. Ob eine Genehmigung letztendlich legitim ist, muss ein Gericht klären. So ist nun mal das Prozedere.

Nach den Informationen, die bis jetzt vorliegen, hat Dieschbourg keinen formalen Fehler gemacht. Sie hielt sich – wie immer – an die von ihren Beamten ausgesprochene Empfehlung, sagt sie. So weit, so souverän. Am Ende der Pressekonferenz leistete sich die Ministerin dann aber doch noch Patzer. Erstens: Die Diskussion darüber, welche Bestimmungen wie interpretiert werden sollen, als „Spitzfindigkeit“ abzutun, ist vor dem Hintergrund des politischen Erdbebens rund um Roberto Traversini allerhand. Bitte nicht vergessen: Die Deutungshoheit darüber, ob eine Nachfrage „spitzfindig“ ist oder nicht, hat in einer Demokratie noch immer die Presse.

Zweitens: Dieschbourgs seltsame Antwort auf die Frage, ob sie mit Traversini über den Antrag gesprochen habe: „Ich habe auf jeden Fall über das Dossier meines Wissens nicht mit Herrn Traversini geredet, zumindest nicht inhaltlich, ich kann mich nicht daran erinnern.“ Da der Antrag erst vor zwei Monaten gestellt wurde, sollten die Luxemburger sich ernsthaft sorgen um die Gedächtnisleistung ihrer Umweltministerin machen. Aber wir wollen ja nicht spitzfindig sein.