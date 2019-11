Es war keine gute Woche für US-Präsident Donald Trump. In den öffentlichen Anhörungen vor dem Geheimdienstausschuss im Repräsentantenhaus zur sogenannten Ukraine-Affäre wurde er durch die Aussagen vor allem des US-Botschafters bei der EU, Gordon Sondland, schwer belastet.

Zwar sagte dieser, er habe nie von Trump persönlich gehört, dass die Ukraine die US-Militärhilfe nur bekäme, wenn Präsident Wolodymyr Selenskij öffentlich Ermittlungen gegen den möglichen demokratischen Herausforderer bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr, Joe Biden, und dessen Sohn ankündige. Doch sei jedem bewusst gewesen, dass es in dieser Angelegenheit dieses Quidproquo gebe.

Nun darf man gespannt sein, wer noch alles vor dem Ausschuss aussagen wird, ob die wirklich dicken Fische vorgeladen werden. Wie etwa Trumps Anwalt Rudy Giuliani oder sein ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton, der dazu unter gewissen Bedingungen bereits Bereitschaft signalisiert hat. Und werden die Demokraten letzten Endes ein Impeachment-Verfahren einleiten? Wozu sie zunehmend Grund haben und das sie vermutlich noch bekommen.

Erschreckend ist mittlerweile aber weniger, dass Trump sein Amt dazu genutzt hat, sich persönliche politische Vorteile zu verschaffen. Auf Kosten der US-Interessen in der Ukraine. Dass der Präsident zu diesem Zweck seinen Anwalt Rudy Giuliani gewähren ließ, um am US-Außenministerium vorbei eine eigene Ukraine-Politik zu betreiben, war Teil seines Unterfangens. Bedrückend an der Affäre dürfte nicht einmal mehr sein, dass Trump möglicherweise doch wieder davonkommen könnte.

Sei es, weil die Demokraten aus wahltaktischen Gründen zögern oder die Aussicht auf ein erfolgreiches Impeachment-Verfahren wegen des republikanisch dominierten Senats gering ist. Das eigentlich Besorgniserregende ist vielmehr, auf welche Weise die Republikaner dabei sind, ihren Präsidenten zu verteidigen. Nicht mit Argumenten oder Gegenbeweisen, denn auch sie mussten die Faktenlage gegen Trump längst anerkennen. Sie verlegen sich vielmehr darauf, die Zeugen zu verunglimpfen, und äußern sich verächtlich über das Verfahren.

In Briefen an republikanische Wähler ist vom „Impeachment-Schwindel“ die Rede, die Ermittlungen werden als „Coup“, also Staatsstreich, der Demokraten gegen den Präsidenten dargestellt. Nicht nur bedienen sich die Republikaner vollauf des rhetorischen Stils ihres Präsidenten, sondern verstärken die von Trump geschürte Polarisierung des Landes. Es fragt sich, ob die Republikaner bereit sind, selbst wenn die Beweislast gegen Trump noch erdrückender wird, dies bis zum bitteren Ende durchzuziehen, oder ob nicht doch einige Besonnene einen Kurswechsel einleiten. Andernfalls dürfte sich das politische Klima, vor allem angesichts des bevorstehenden Wahljahrs, in den USA weiter aufheizen.

Es könnte ein Spiel mit dem Feuer werden, wenn sich die Republikaner weiter darauf verlegen, unhaltbaren Behauptungen, der Verächtlichmachung und Verunglimpfung staatlicher Strukturen und Akteure den Vorzug vor einer sachlichen Auseinandersetzung mit der politischen Konkurrenz zu geben.