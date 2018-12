Spanien feiert in diesen Tagen den 40-jährigen Geburtstag seiner Verfassung, in der die parlamentarische Monarchie mit König Felipe an der Spitze verankert ist. Doch nicht alle Spanier jubeln: Das monarchische System ist zunehmend umstritten. Nach einer neuen Umfrage des spanischen TV-Senders Sexta wünschen mehr als 50 Prozent der Spanier ein Referendum über die künftige Staatsform.

Von unserem Korrespondenten Ralph Schulze, Madrid

“Wofür brauchen wir im Jahr 2018 noch eine Monarchie?”, fragte provozierend Pablo Iglesias, Chef der linksalternativen Partei Podemos (Wir können), in einem Interview, das in der Zeitung El País erschien. Iglesias’ Protestpartei, die im spanischen Abgeordnetenhaus die drittgrößte Fraktion formt und in der letzten nationalen Parlamentswahl 21 Prozent der Wählerstimmen erhielt, repräsentiert wie keine andere Partei die junge Generation Spaniens. Bei den jungen Spaniern sind, Meinungsforschern zufolge, die ...