Letzten Freitag hat sich das Tageblatt mit Mara Lisarelli im gemütlichen Düdelinger Jugendhaus getroffen, um über den laufenden „Jugend-Summer“ zu reden. Bei zahlreichen jungen Leuten zwischen 11 und etwa 20 Jahren haben wir in der Küche Platz genommen.

Von unserem Korrespondenten Frank Barone (Text und Fotos)

Die Jugendlichen kommen gerade aus dem Schwimmbad zurück, einige von ihnen stehen am Grill, um das Essen vorzubereiten. Gegenüber spielen einige Billard, während andere im Hof und im ersten Stock anderen Tätigkeiten nachgehen.

Momentan findet im „Jugendhaus Diddeleng“, in Zusammenarbeit mit der Jugendkommission, die 16. Auflage des „Jugend-Summer“ statt. Mit rund 50 Aktivitäten bietet das vierköpfige Team den Teilnehmern ein vielseitiges Angebot, von Kunstworkshops über sportliche Betätigungen bis hin zu interessanten Kurztrips.

Da an verschiedenen Tagen drei Aktivitäten gleichzeitig stattfinden, wurden zu dem Anlass noch acht Erzieher verpflichtet. Seit zwei Jahren richtet sich der Jugendsommer auch an die Ältesten der „Maison relais“ (Teens only), um ihnen den Zugang und die Transition zum Jugendhaus zu vereinfachen. „Durch die Teilnahme am ‘Jugend Summer’ kommen die Kinder mit den Erziehern und der Institution in Kontakt. Dadurch fällt es ihnen meist leichter, den Schritt ins Jugendhaus zu wagen“, so Erzieherin Mara Lisarelli.

Auch für finanziell schwache Familien

Eine weitere Neuerung sind die reduzierten Preise für die kostenpflichtigen Aktivitäten, um auch finanziell schwächeren Familien den Zugang zu ermöglichen. In diesem Sinne kosten beispielsweise Segeln und Kajakfahren jeweils nur 10 Euro und auch die fünftägige Reise nach Durbuy, mit einer ganzen

Palette an abenteuerlustigen Aktivitäten, kostet nur 50 Euro. Ein Großteil des Angebots wird komplett kostenfrei angeboten, darunter Wikingerschach, „Let´s dance and sing“, Minigolf oder der Besuch im Freibad.

Das Interesse an den Aktivitäten steigt. Gab es 2018 insgesamt 310 Einschreibungen beim “Jugend-Summer”, so waren es dieses Jahr in der „Halbzeit“ bereits 414. Erwähnenswert ist noch, dass entgegen den meisten Jugendhäusern das “Jugendhaus Diddeleng” ein Dienst der Gemeinde ist und nicht von einem Träger geleitet wird.

Abwechslungsreiches Angebot mit rund 50 Aktivitäten

Auf die Frage hin, was sich außer den Preisen und der Integration der “Maisons relais” in letzter Zeit geändert habe, antwortet Mara: „Wir haben das Äußere des Jugendhauses freundlicher, farbiger und einladender gestaltet und setzen auch vermehrt auf aufsuchende Jugendarbeit, die von Tess Melano durchgeführt wird. In diesem Sinne sollen die Mitarbeiter Rachelle Van Hemert und Xavier Millim hier auch nicht unerwähnt bleiben.“

In der Tat stehen vor dem Jugendhaus unter anderem einige Objekte, die mit farbigem „Stick-Graffiti“ versehen wurden und auch verschiedene Sitzmöglichkeiten laden unter dem großen Überdach zum Verweilen ein. Das ganze Team und die teilnehmenden Jugendlichen laden alle Interessenten auf die Abschlussfeier des Summer Stage ein.

Abschlussfest mit Einblick

Die „fête de clôture“ findet am Freitag, dem 23. August, zwischen 14.00 und 19.00 Uhr statt. Bei dieser Gelegenheit können interessierte Kinder, Jugendliche, aber auch ihre Eltern sich ein Bild vom Jugendhaus machen. Anhand einer Projektion lassen sie sämtliche Aktivitäten Revue passieren. Mit einem Barbecue wird auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Foto: Frank Barone

Das Jugendhaus in Düdelingen ist ein Dienst der Gemeinde und wird nicht, wie viele andere, von einem Träger geleitet

Sämtliche Aktivitäten erfreuen sich dieses Jahr großer Popularität, sodass fast alle „ausgebucht“ sind, es bleiben jedoch noch einige wenige Plätze. Wer also interessiert ist, sollte sich so schnell wie möglich unter der Nummer 51 13 51 oder per E-Mail unter jugendhaus@dudelange.lu anmelden. Die nötigen Infos über die kommenden Tätigkeiten können auf facebook.com/Jhdiddeleng gefunden werden.