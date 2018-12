Im Juli wurde die Zukunft der Schiefergruben in Martelingen in einer Pressekonferenz vorgestellt. Sieben Millionen Euro will der Staat in das “Zugpferd des Tourismus im Nordwesten des Landes”, wie das Projekt damals genannt wurde, investieren. Am 30. November hatte der Abgeordnete André Bauler (DP) nachgehakt. Jetzt hat die neue Kulturministerin Sam Tanson (“déi gréng”) geantwortet.

Die Schiefergalerien in Martelingen sind die tiefsten im Umkreis von mehreren hundert Kilometern. Sie sollen ein relevantes Ausflugsziel im Großherzogtum werden. André Bauler wollte Ende November wissen, welches das künftige Konzept der Museumsanlage sein wird, welche Arbeiten realisiert werden und welche Rolle die Gemeinde Rambrouch dabei genau spielt.

Tourismus voranbringen

Sam Tanson antwortet in ihrem Schreiben, dass einige der Gruben den Besuchern zugänglich gemacht werden sollen. Auch ein Empfangsgebäude mit Sanitäranlagen, einem Helmverleih, Umkleidekabinen und einem Shop sind geplant. Im bestehenden “Bopebistro” sollen erschöpfte Gäste eine Verschnaufpause einlegen können.

Geplant sind regelmäßige Zugfahrten, Rundgänge, Workshops und verschiedene Animationen. Die Kulturministerin schreibt zudem, dass Grundschul- und Gymnasialklassen die Gruben besichtigen sollten. Kontakte, welche die “Frënn vun der Lee asbl” bereits geknüpft haben, sollen gestärkt und weitere mit ähnlichen Einrichtungen aufgebaut werden, besonders in den belgischen und französischen Ardennen sowie in der deutschen Eifel. Das Projekt soll den Tourismus der Region und auch darüber hinaus voranbringen und zu einem länderübergreifenden Interpretationszentrum zum Thema Schiefer werden.

Betrieben werden die Schiefergruben von der neu gegründeten Vereinigung “Musée de l’ardoise asbl”. Sie übernimmt die Verwaltung und kümmert sich um die kulturelle und touristische Entwicklung der Schiefergruben. Darunter fallen u.a. eine permanente Ausstellung und die Organisation von Veranstaltungen wie Konferenzen oder Diskussionsrunden.

In einer ersten Etappe werden die Gruben, die sich zum Teil in 42 Metern Tiefe befinden, mit einem Pumpsystem ausgestattet, damit das Grundwasser dauerhaft auf gleichem Niveau gehalten werden kann. Dann werden die Gruben stabilisiert, um die Sicherheit zu garantieren. Später werden Plattformen und Metalltreppen angebracht. Ein Beleuchtungssystem sowie eine Notbeleuchtung und Videoüberwachung werden installiert. Ebenfalls geplant sind Infoterminals, die Ausstellung von Werkzeug und die Nachstellung von Arbeitsszenen.

Sam Tanson schreibt, dass der “Service des sites et monuments nationaux” Bauherr all dieser Arbeiten sein wird. Die Gemeinde Rambrouch wird als Gründungsmitglied der Vereinigung “Musée de l’ardoise asbl” angeführt.