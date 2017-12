1. Gehen Sie früher am Abend Gassi

Wenn möglich, sollte der abendliche Spaziergang heute etwas früher stattfinden. Gehen Sie am besten lange vor Mitternacht Gassi, idealerweise in den frühen Abendstunden. Ist erst mal Rush Hour am Himmel, wird es schwierig, den Hund von den Geräuschen, die in seinen Ohren wie eine Militärübung klingen, abzulenken. Wenn es jedoch sein muss, versuchen Sie, gelassen zu bleiben, und nehmen Sie sein Lieblingsspielzeug oder genügend Leckerlis mit.