Emma und Leo sind die beliebtesten Vornamen des Jahres 2017 in der Stadt Luxemburg. Das teilt die Verwaltung der Stadt gegenüber dem Tageblatt mit. Bei den Mädchen folgen die Namen Eva, Lena und Sofia. Bei den Jungs sind Noah und Luca die zweit- und drittbeliebtesten Vornamen. “Wird Lucas mitgezählt, landet der Name Luca an erster Stelle”, merkt eine Pressesprecherin der Stadtverwaltung an.

Damit tut sich in der Rangliste gegenüber dem Vorjahr nicht viel. Bereits 2016 lag Emma bei den Mädels vorn, Luca war bei den Jungen der Vorjahressieger. Immerhin: Eva und Sofia verdrängten den Namen Mia aus den Top Drei.

Mit dem Namen Emma stehen die kleinen Luxemburgerinnen nicht allein. Auch in Frankreich und Deutschland werden die meisten Mädchen so genannt. Und in Belgien führt “Emma” laut Le Soir 2017 schon im 14. aufeinanderfolgenden Jahr die Rangliste an. Immerhin gibt’s bei den Jungs etwas Abwechslung. In Deutschland sind die beliebtesten Vornamen Ben, Jonas und Leon. In Frankreich sind es Jules, Léo und Maël. Und in Belgien Lucas, Louis und Liam.