Die Verfassung verlangt, dass die 60 neu gewählten Abgeordneten “das Land repräsentieren” und “die allgemeinen Interessen des Großherzogtums” im Blick haben müssen. Hierauf basierend machte die ASTI (“Association de soutien aux travailleurs immigrés”) eine Reihe von Vorschlägen zu einer Integrationspolitik, auch für all jene, die nicht wahlberechtigt sind.

Dies bedeute, dass die Parlamentarier eine “proaktive und transversale Immigrations- und Integrationspolitik” machen sollen; allerdings nicht sie allein: die ganze Bevölkerung, der Staat, die Gemeinden, aber auch die Privatwirtschaft seien hier gefordert.

Umsetzung der Pläne von 2013

Die nächste Regierung, die sich voraussichtlich aus den gleichen Parteien zusammensetze wie die aktuelle, solle laut ASTI jetzt ihre Absichtserklärung von 2013 umsetzen, die u.a. besagte, dass die Demokratie ausgebaut werden sollte (das Referendum hatte u.a. die Pläne für eine Ausweitung des Wahlrechtes zu Beginn der Legislatur torpediert). Die Umsetzung oben genannter Absichten könne nun nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden, so die Vereinigung in ihrem Positionspapier, und schlägt deshalb eine Reihe von Maßnahmen vor.

Die Ausnahmeregelung, die im Maastrichter Vertrag für Luxemburg gelte, also die Residenzklausel von fünf Jahren für die Teilnahme an Kommunalwahlen, soll aufgehoben werden. Die Salariatskammer, einziges von allen in Luxemburg arbeitenden Menschen gewähltes Organ, soll laut Vorstellungen der Immigrantenvereinigung das direkte Initiativrecht für Gesetzestexte erhalten und die demokratische Beteiligung aller soll durch Bürgerforen, Initiativen in den Stadtvierteln und partizipative Haushaltsaufstellungen gefördert werden.

Observatorium für Rassismus

Auch sollen alle Bürger das Recht auf eine Initiative für Gesetzesänderungen erhalten. Ausländische Bürger, die alle entsprechenden Kriterien erfüllen, sollen von Amts wegen auf den Wählerlisten eingeschrieben werden und dem nationalen Ausländerrat soll zusätzliche Macht verliehen werden.

Und nicht zuletzt verlangt die Vereinigung die Einführung des Rechtsprinzips, das besagt, dass das Wahlrecht sich nach dem Wohnort und nicht nach der Nationalität orientiert. Um das Zusammenleben aller Bürger des Landes zu fördern, soll eine Willkommenskultur auf nationaler, aber auch auf kommunaler Ebene entwickelt werden. Der durch das Gesetz von 2008 geschaffene “Begrüßungs- und Integrationsvertrag” müsse in dem Sinne abgeändert werden, dass die Gemeinden stärker eingebunden werden und der Vertrag attraktiver wird.

Weiter verlangt die ASTI, dass der Sprachurlaub auf Deutsch und Französisch ausgeweitet wird (bislang gilt er nur für Luxemburgisch). Die Schaffung eines Observatoriums für Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit ist eine weitere Forderung. Schließlich soll das Immigrationsgesetz in dem Sinn abgeändert werden, dass die Regularisierungsprozedur ausgeweitet wird.