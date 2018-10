Damit sich die Wähler auch ein Bild darüber machen können, wie es die zu den Chamberwahlen antretenden Parteien mit Europa, sprich der EU, halten, hatte die Vertretung der Europäischen Kommission in Luxemburg gemeinsam mit dem Zentrum für politische Bildung zu einer Reihe von Informationsveranstaltungen geladen.

Dabei stellte sich je ein europapolitischer Sprecher der jeweiligen Parteien den Fragen des Publikums. Die Direktorin der Kommissionsvertretung, Yuriko Backes, machte geltend, dass die neu gewählte Regierung das Land auch im Europäischen Rat und den jeweiligen Ministerräten vertreten müsse, die dort neben dem Europäischen Parlament Mitgesetzgeber in der EU sind. Insofern ist es für die Wähler von Bedeutung, wie die Parteien zu einzelnen europapolitischen Themen stehen.

Wir besuchten die verschiedenen Veranstaltungen, woraus sich folgender Überblick ergab:

Nation vor Europa

Die Präsentation: Fernand Kartheiser beginnt mit einer Begriffsdefinition: “Europa ist nicht die EU allein”, da gebe es geografische, kulturelle, institutionelle … Bezüge. Nun, es sei ein weites Feld, kürzt der ADR-Politiker ab und gesteht: “Dass wir Europa brauchen, dass wir Europa wollen, ist für Luxemburg ganz klar.” Woraufhin auch Fernand Kartheiser für den weiteren Verlauf seiner Ausführungen Europa sagt, wenn er die EU meint. Es sind der Binnenmarkt und die Währungsunion, die die Luxemburger davon abhalten, anti-europäisch zu sein, erklärt der ADR-Politiker, dessen Partei sich auf EU-Ebene u.a. mit den britischen Tories und der PiS-Partei des Jaroslaw Kaczynski zusammengetan hat.

Zwar diktiert die Staatsräson die unwiderrufliche Bindung an den europäischen Integrationsprozess, doch für Fernand Kartheiser kommt es darauf an, inwieweit sich die Mitgliedstaaten in der EU verankern sollen. Wobei er lieber von Nationalstaaten spricht. Seine Partei bevorzuge denn auch das Modell eines “Europa der Nationen”, in dem diese eng zusammenarbeiten und sogar in Teilen supranational organisiert sind. Dies sei auch mit ein Grund dafür, weshalb die CSV es ablehne, eine Koalition mit der ADR einzugehen, meint Fernand Kartheiser. Die habe im Gegensatz zu seiner Partei das Modell einer föderalen EU zum Endziel.

Der ADR-Politiker steht daher allem kritisch gegenüber, was nach mehr Europa aussieht und ...