Spieglein, Spieglein an der Wand, wen soll ich wählen in diesem Land? Was nach Fiktion klingt, ist längst Realität. Das Programm “Smartwielen” errechnet die passende Partei und Kandidaten für jeden Wähler. Eine Wahlhilfe, die nicht völlig unumstritten ist.

Sven Majerus ist Erstwähler. Wen der Schüler aus dem ECG am 14. Oktober bei den Nationalwahlen wählen will, weiß er noch nicht so genau. Aber die Tendenz geht zu den Christsozialen. Warum? Weil er das politische Personal für geeignet hält – und weil seine Eltern auch CSV wählen.

...