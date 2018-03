Gefangene haben in der Luxemburger Justizvollzugsanstalt in Schrassig gegen ihre Haftbedingungen protestiert. Das bestätigt Justizsprecher Henri Eippers gegenüber dem Tageblatt. “Am Freitagabend zwischen 21.30 und 23 Uhr gab es in Schrassig einen Sitzstreik”, sagt Eippers. Daran hätten sich “fast alle” verurteilten Gefangenen beteiligt. Auch Personen, die nur in Untersuchungshaft einsitzen, hätten sich am Streik beteiligt.

Eippers betont, dass es sich um einen “friedlichen Protest” gehandelt hat. Die Aktion sei im Vorfeld mit der Direktion des Gefängnisses abgesprochen worden. “Um 23 Uhr sind alle Personen friedlich zurück in ihre Zellen gegangen”, sagt Eippers. Laut L’essentiel protestierten die Gefangenen gegen “Überbelegung, Missachtung von Menschenrechten, schlechte Arbeitsbedingungen hinter Gittern und mangelnde Vorbereitung auf die Wiedereingliederung in die Gesellschaft”. Die Aktion sei über die sozialen Netzwerke organisiert worden.

In Schrassig sind laut Henri Eippers rund 600 Menschen eingesperrt.