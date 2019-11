Die Welle der Übergriffe auf CFL-Mitarbeiter ebbt nicht ab: Mehr als 250-mal musste in den letzten drei Jahren die Polizei eingreifen. Das Konzept einer sogenannten Bahnpolizei lässt allerdings weiter auf sich warten. Der zuständige Minister François Bausch („déi gréng“) will zunächst die bereits bestehenden Einheiten aufstocken.

Von Eric Hamus

„Erschüttert und geschockt“ zeigte sich die nationale Eisenbahngesellschaft CFL im März dieses Jahres, nachdem zehn Jugendliche in Oetringen einen Schaffner und einen Lokführer krankenhausreif geschlagen hatten. Die CFL-Mitarbeiter wollten die Jugendlichen lediglich von den Gleisen wegscheuchen. Die jungen Männer schlugen sofort zu.

Hier handelte es sich um einen besonderes brutalen Vorfall, der mehrere Tage lang die Schlagzeilen dominierte, der beileibe keine Ausnahme darstellt. Übergriffe auf Mitarbeiter der Bahngesellschaft stehen auch weiter quasi auf der Tagesordnung. In den meisten Fällen handelt es sich „nur“ um verbale Angriffe, sprich Drohungen oder Beleidigungen. Und dennoch fühlen sich die Beamten gezwungen, im Schnitt fast jeden dritten Tag die Polizei zu verständigen.

Die diesbezüglichen Statistiken sind deutlich: Allein 2017 wurde die Polizei 110-mal verständigt. In 68 Fällen handelte es sich um aggressive Übergriffe auf einen oder mehrere CFL-Mitarbeiter. 2018 musste die Polizei 111-mal anrücken. In 66 Einsätzen handelte es sich um körperliche Übergriffe. Und im ersten Trimester dieses Jahres wurden immerhin noch 24 Anrufe beim Polizeinotruf registriert, in denen 15-mal ein CFL-Mitarbeiter angegriffen wurde. Die 37 Übergriffe auf andere Passagiere sind in diese Zahlen nicht mit eingeflossen.

Mehr als 17.000 Vorfälle an Bahnhöfen

Indessen greift die CFL auch auf Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsunternehmens zurück, um für die nötige Ordnung in den Zügen und Bahnhöfen zu sorgen. Diese wurden allein im letzten Jahr mit 1.732 Vorfällen in Zügen konfrontiert, wie aus der Antwort von Polizeiminister François Bausch auf eine parlamentarische Frage der Abgeordneten Dan Biancalana und Yves Cruchten (beide LSAP) hervorgeht. In neun Fällen handelte es sich um körperliche Übergriffe, 25-mal mussten sie wegen verbalen Angriffen eingreifen. Ein Großteil der Eingriffe ist hingegen auf zu laute Fahrgäste (323 Fälle) zurückzuführen sowie … Füßen auf dem Sitz (898 Fälle).

In den Bahnhöfen selbst aber ist die Zahl der Vorfälle weitaus höher: Dort mussten die Sicherheitsbeamten im Jahr 2018 ganze 17.533 Mal eingreifen. 452 Vorfälle betrafen körperliche Übergriffe, in 887 Fällen handelte es sich um verbale Auseinandersetzungen.

Statt des Einsatzes einer sogenannten Bahnpolizei will der zuständige Minister François Bausch vielmehr die bestehenden Einheiten von Polizei, Zoll und Sicherheitsbeamten aufstocken. „Sowohl in den Zügen als auch in den Bahnhöfen, und das vor allem während der risikoreichen Fahrten in der Nacht“, so Bausch in seiner Antwort auf die parlamentarische Frage. „Um das gleiche Resultat zu erzielen als mit dem Einsatz einer Bahnpolizei.“

Kameras, Notfallsäulen und Hundestaffel

So sei am 1. Oktober dieses Jahres ein umfangreicher Maßnahmenkatalog umgesetzt worden, um die Sicherheit in den öffentlichen Transportmitteln mit einem Schlag zu verbessern. Neben einer verstärkten Präsenz von Polizeipatrouillen und der Hundestaffel der Polizei sind auch vermehrte Kontrollen auf monatlicher Basis vorgesehen, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Zollverwaltung und den Behörden der benachbarten Länder.

„Nicht zu vernachlässigen“ seien Maßnahmen wie die Ausweitung der Videoüberwachung auch in den Zügen, die Aufstockung von Notrufsäulen sowie die Weiterbildung von Mitarbeitern in Krisenbewältigung. Am 1. Oktober waren in den Bahnhöfen und an den Haltestellen 568 Kameras im Einsatz. Somit werden etwa 80 Prozent der Reisenden von den Videogeräten erfasst. Die Kameras werden prinzipiell an den meistbesuchten Plätzen installiert sowie in der Nähe von Fahrstühlen und Parkhäusern.