Klappt’s diesmal? Nachdem Shakiras Konzert in der Rockhal zweimal verschoben werden musste, steht jetzt ein neuer Termin fest: Die kolumbianische Musikerin soll am 19. Juni 2018 in der Rockhal zu sehen sein.

“Obwohl es für Shakira eine schwierige Zeit war, ist sie auf dem Weg, ihre Stimme wieder in Bestform zu bringen”, heißt es in einer Mitteilung der Rockhal. Shakira sei “froh, dass sie bis zum Sommer mit ihrer bisher besten Show wieder auf Tour geht, und bleibt unglaublich dankbar für die Treue, Geduld und Unterstützung, die ihre Fans ihr gezeigt haben”.

Das erste Mal war das Konzert wegen Terminüberschneidungen von November 2017 auf den Dezember verschoben worden. Zwischenzeitlich hatte Shakira aber auch noch Probleme mit ihrer Stimme bekommen – und musste eine ganze Reihe von Konzerten absagen.

“Paradise Papers”: Firma in Luxemburg

Falls es im Juni endlich klappt und die Kolumbianerin danach Übernachtungskosten sparen möchte, könnte sie einfach eine Schlafcouch in ihrer Luxemburger Niederlassung nutzen: Wie rund um die “Paradise Papers” herausgekommen war, umgeht auch Shakira mittels komplizierter Firmengeflechte allzu hohe Steuerzahlungen – und betreibt dazu in Luxemburg eine Firma namens “ACE Entertainment SARL”.