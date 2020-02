Von Roger Infalt

Bei der „Affäre“ rund um das CIGR Syrdall geht es bis jetzt um Verdachtsmomente, die noch nicht bewiesen sind. Auch wenn die Vorwürfe schwer wiegen, gilt bis zu einem eventuellen Gerichtsurteil die Unschuldsvermutung: „Jeder Mensch, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, ist so lange als unschuldig anzusehen, bis seine Schuld in einem öffentlichen Verfahren, in dem alle für seine Verteidigung nötigen Voraussetzungen gewährleistet waren, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist“, heißt es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

Am 13. Oktober zitierte reporter.lu einen Mitarbeiter der Beschäftigungsinitiative CIGR Syrdall wie folgt: „Bei uns laufen schon lange viele Dinge falsch und außerhalb jeglicher Kontrolle.“ Der Mitarbeiter sprach von Mobbing, Günstlingswirtschaft und strukturellem finanziellem Missmanagement. Und er behauptete, die Beschwerden einzelner Angestellter seien den Verantwortlichen der Initiative seit längerem bekannt. Manche von diesen sind nach Meinung des Mitarbeiters sogar für die Missstände mitverantwortlich.