Kleiner Lapsus beim Premierminister Xavier Bettel (DP) am Montag: Der luxemburgische Schriftsteller Nico Helminger hatte eben mit seinem Werk “Kuerz Chronik vum Menn Malkowitsch sengen Deeg an der Loge” den diesjährigen Servais-Preis gewonnen. Bettel wollte gratulieren. Nur verwechselte er im Kurznachrichtendienst Twitter Nico Helminger mit seinem jüngeren Bruder Guy, der ebenfalls in der luxemburgischen Literatur kein Unbekannter ist.

Der zweite Lapsus folgte sogleich, als das Kulturministerium die Mitteilung von Premier Xavier Bettel weiterverbreitete. Jemand aus dem Team des Premiers muss auf den Fehler aufmerksam geworden sein, denn der Tweet wurde mittlerweile gelöscht.