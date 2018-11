Sie sind das, was man gemeinhin als “politisches Urgestein” bezeichnet. Jean-Pierre Klein (74) und Jos Roller (70) stehen ihrer jeweiligen Gemeinde seit über drei Jahrzehnten als Bürgermeister vor und verfügen über eine geballte Ladung an kommunalpolitischer Erfahrung. Ein Doppelporträt.

“Ich hatte nie das Glück, einem Gemeinde- oder Schöffenrat anzugehören, ich wurde gleich zum Bürgermeister gewählt, zu der Zeit, als ich bei euch Gemeindesekretär war”, betont Jean-Pierre “Jempi” Klein mit einem verschmitzten Lächeln an die Adresse seines Lorentzweiler Amtskollegen Jos Roller. Neun Jahre lang hat er das Sekretärsamt in der Nachbargemeinde ausgeübt, davor war er dies schon 21 Jahre lang in Steinsel gewesen.

Die Nähe zum Bürger, die Möglichkeit, ihm in administrativen und anderen Fragen zu helfen, habe wohl wesentlich mit dazu beigetragen, dass er sich 1987 dazu entschied, bei den Gemeindewahlen – damals wurde in Steinsel noch nach dem Majorzsystem gewählt – zu kandidieren. Das Resultat war gut, so gut, dass er, ohne bisher Erfahrungen auf politischer Ebene gesammelt zu haben, gleich auf den Bürgermeisterposten gehievt wurde.

“Zusammen mit einer ganzen Reihe anderer Bürgermeister, darunter auch meinem Freund Jos, wurde ich am 22. Dezember 1987 vom damaligen Innenminister Jean Spautz vereidigt”, so Klein. Er löste damit Robert Daleiden von der CSV ab.

Zur Person Jos Roller wurde 16. März 1948 in Luxemburg geboren und wuchs in Helmdingen auf, wo er auch die Grundschule besuchte. Die Sekundarschule absolvierte er von 1961 bis 1968 im hauptstädtischen Athenäum. Anschließend studierte Jos Roller am „Institut pédagogique“ und wurde Grundschullehrer. Bis zu seiner Pensionierung unterrichtete er an den hauptstädtischen Grundschulen. Auch seine 2014 verstorbene Ehefrau übte den Lehrerberuf aus. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, von denen einer als Fluglotse und der andere als Arzt arbeitet. Das große Hobby von Jos Roller ist seit vielen Jahren die Fotografie, früher analog mit eigener Dunkelkammer, heute nur noch digital. Auch in Sportlerkreisen ist der Lorentzweiler Bürgermeister kein Unbekannter. Die Leichtathletik war sein Gebiet, vor allem der Hürdenlauf. Auf 400 Metern wurde er 1967 mit 19 Jahren Landesmeister in dieser Disziplin. Heute hält er sich mit Joggen – zweimal die Woche – fit. Zur Politik stieß Jos Roller aufgrund seines Engagements im Lehrerverband FGIL. 1975 trat er als LSAP-Politiker auf der Liste „Är Leit“ zum ersten Mal bei Kommunalwahlen an.

Absolute Mehrheit dreimal in Folge

Damals ...