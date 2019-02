Der 27. Juli 2018 wird für die Eltern eines sechsjährigen Jungen jäh zum Albtraum. Badegäste finden den leblosen Körper des Jungen und hieven ihn an den Beckenrand. Er wird ins Krankenhaus gebracht, doch wenige Tage später stirbt der Sechsjährige.

Besucher des Schwimmbads erheben in den folgenden Wochen schwere Vorwürfe. Jetzt sagt die Staatsanwaltschaft: “Nach weitgehenden Ermittlungen konnte kein Fehlverhalten oder Vernachlässigung seitens der Bademeister oder der Rettungskräfte festgestellt werden.”

Eine Konzerin hatte als Augenzeugin ein Schreiben an lokale Medien und Organisationen versandt und es zudem im Internet veröffentlicht. “Das Personal ist nicht angemessen vorbereitet gewesen”, schreibt sie darin – und dass die Angestellten schon im Vorfeld nicht die richtige Arbeitseinstellung gezeigt hätten: So hätten sich “alle Bademeister” am oberen Schwimmerbecken aufgehalten und dort parallel zur Aufsicht “Musik gehört”, während am Nichtschwimmerbecken und am Kleinkinder-Pool gar kein Personal zu sehen gewesen sei.

Eintreffende Sanitäter hätten durch den umständlichen Zugang zum umzäunten Ort wertvolle Zeit verloren, die Polizei sei sogar erst “nach einer gesamten Stunde” eingetroffen, der Badebetrieb etwa in den anderen Becken sei nicht beendet worden.

Schon damals verurteilte der Bürgermeister der Gemeinde Grevenmacher, Léon Gloden, die Vorwürfe der Augenzeugin als “grundsätzlich falsch”. Sowohl die drei Aufsichtspersonen im Bad als auch alle Rettungskräfte hätten an dem Tag, an dem insgesamt mehr als 1.300 Besucher im Bad waren, schnell und optimal reagiert. Auch sei keine Musik abgespielt worden. Die Vorwürfe seien so “verleumderisch”, dass man sich rechtliche Schritte vorbehalte.

Nachdem die Staatsanwaltschaft nun keine Fehler der Bademeister oder Rettungskräfte feststellen konnte, bleibt der Tod des Jungen ohne weitere rechtlichen Konsequenzen.