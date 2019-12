Ein 70-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem Salzhof in Hollerich ums Leben gekommen. Rettungssanitäter haben noch am Unfallort versucht den Verunglückten wiederzubeleben – ohne Erfolg.

Ein Mann aus Luxemburg-Stadt ist am Montagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache in die Leitplanken der Autobahnunterführung in Hollerich gefahren. Der 70-Jährige stirbt noch am Unfallort, Wiederbelebungsmaßnahmen der Rettungssanitäter bleiben erfolglos. Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst der Polizei mit der Spurensicherung. Die Ausfahrt in den Kreisverkehr Merl und die rechte Spur waren bis 12 Uhr für den Verkehr gesperrt.