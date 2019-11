Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht zum Donnerstag auf der B7 ereignet. Zwei Autos sind gegen 2 Uhr auf Höhe der Autobahnauffahrt kollidiert. Drei Personen wurden verletzt, zwei von ihnen waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten nach einer Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus transportiert werden.

Wegen der Aufräumarbeiten war die Autobahn zunächst in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung führt über die N7. Zurzeit ist sie in Richtung Luxemburg-Stadt wieder für den Verkehr zugänglich. Um 10 Uhr soll sie wieder gesperrt werden, damit der Mess- und Erkennungsdienst seine Arbeit durchführen kann. In Richtung Norden ist die Autobahn jedoch nach wie vor gesperrt.